Sono ore decisive per il futuro dell’auto, al centro del tavolo di oggi alla Cop26. Ma il Regno Unito, che sta ospitando la Conferenza Onu sul clima, ha già fatto un primo annuncio ufficiale durante la notte: c’è un accordo - non vincolante - tra Stati, aziende e Case per fermare le vendite di veicoli con motore termico. La roadmap fissa lo stop al 2035 per i mercati più sviluppati e al 2040 nel resto del mondo.

Mancano però alcune firme di grande peso, sia tra i costruttori che tra i Paesi (a partire dai big mondiali Usa e Cina). All’appello manca anche l’Italia, ma stando a quanto si apprende da Glasgow non è escluso che la firma possa arrivare nel corso della giornata. Quello che appare quasi certo è che i principali produttori di auto europei (quindi anche Germania, Spagna e Francia, nessuno dei quali ha ancora firmato) proveranno a muoversi in modo coordinato, con i tedeschi che appaiono tra i più titubanti. Seguiremo passo passo l’evoluzione del quadro aggiornando questo articolo.

A ciascuno il suo

Ogni firmatario avrà il suo ruolo, a cominciare dai Governi dei mercati più sviluppati, che si impegneranno a vietare la commercializzazione delle auto con motore a combustione secondo la tabella di marcia prevista. Qui sotto, la lista completa degli Stati che hanno dato già l’ok al documento.

Austria

Azerbaigian

Cambogia

Canada

Capo Verde

Cile

Croazia

Cipro

Danimarca

El Salvador

Finlandia

Islanda

Irlanda

Israele

Lituania

Lussemburgo

Olanda

Nuova Zelanda

Norvegia

Polonia

Slovenia

Svezia

Regno Unito

Le economie in via di sviluppo lavoreranno dal canto loro “per accelerare la proliferazione e l’adozione di veicoli a zero emissioni”, come si legge nella dichiarazione ufficiale, disponibile in allegato in coda all'articolo.

Repubblica Dominicana

Ghana

India

Kenya

Messico

Paraguay

Ruanda

Turchia

Uruguay

Spazio anche alle città e alle Regioni, che convertiranno le “flotte di auto e furgoni di proprietà o in leasing in veicoli a zero emissioni entro il 2035, oltre a mettere in atto politiche che consentiranno, accelereranno o incentiveranno in altro modo il passaggio” della mobilità alla sostenibilità. Tra le città aderenti, ci sono Bologna, Firenze e Roma, nonostante l’assenza per il momento dell’Italia.

E arriviamo alle Case costruttrici che siglando il documento sanciscono il proprio impegno per raggiungere “il 100% delle vendite di auto e furgoni nuovi a zero emissioni nei mercati principali entro il 2035 o prima”. Alle 10.00 del 10 novembre i firmatari sono:

Avera Electric Vehicles

BYD Auto

Etrio Automobiles Private Limited

Ford Motor Company

Gayam Motor Works

General Motors

Jaguar Land Rover

Mercedes Benz

MOBI

Quantum Motors

Volvo Cars

Perché mancano gli altri

Come accennato, non partecipano all’impegno, almeno per ora, grandi costruttori come Volkswagen, Toyota, Stellantis, BMW e Honda. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Financial Times, Wolfsburg non avrebbe dato il suo sì a causa del mancato impegno da parte della Cina di limitare l’utilizzo del carbone.

Più in generale, a preoccupare potrebbero essere anche le reali tempistiche necessarie per l’elettrificazione in aree come l’Africa e l’America Latina, dove centrare la decarbonizzazione del mercato appare impossibile nei tempi indicati. E in generale, pesano per il momento le frenate di molti Paesi di spicco, dove si potrebbe decidere di puntare come maggiore forza sui carburanti sintetici.

Gli altri firmatari

Oltre ai Paesi, ai costruttori e alle città, ci sono anche altri soggetti industriali e finanziari che hanno già firmato la dichiarazione.

Proprietari e operatori di flotte

ABB

Astra Zeneca

BT Group

Capgemini

Centrica

Danfoss

E.On

EDP

GlaxoSmithKline

Highland Electric Fleets HP Inc.

Iberdrola

Ingka Group/IKEA

LeasePlan Corporation

National Grid

Novo Nordisk

Openreach

Sainsbury’s

Siemens

SK Networks

Sky UK Limited

SSE

Tesco

Uber Technologies Inc.

Unilever

Vattenfall

Zenith

Zurich

Investitori con partecipazioni importanti in Case auto

Adrian Dominican Sisters – Portfolio Advisory Board

AP7

Arabesque Asset Management

Committee on Mission Responsibility Through Investment of the Presbyterian Church USA

Congregation of St Joseph

Daughters of Charity, Province of St Louise

EOS at Federated Hermes

Impax Asset Management Group

Local Authority Pension Fund Forum

Mercy Investment Services Inc.

NEI Investments

Office of the New York City Comptroller

Seventh Generation Interfaith Coalition for Responsible Investment

Istituzioni finanziarie

Aviva

NatWest

Altri

ADS-TEC Energy GmbH

AMPLY Power

Autovert Technologies Private Limited

Bengal Chamber of Commerce and Industry

Drive Electric Campaign

Enzen Global Solutions Private Limited

FIA Foundation

Global EV Drivers Association

Grip Invest Advisors Private Limited

International Council on Clean Transportation

Institutional Investors Group on Climate Change

Indian Chamber of Commerce

International Trade Union Confederation

Ohm Mobility

RMI India

Urban Transport Authority for Lima and Callao

WeaveGrid

