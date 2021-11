La Lamborghini Gallardo è un modello che non passa di certo inosservato grazie alla sua estetica aggressiva e al motore 10 cilindri a V posizionato al centro, dietro i sedili anteriori, ma in confronto all’esemplare elaborato di cui vi stiamo per parlare appare quasi come una sobria utilitaria.

A questa particolare Gallardo, vista durante lo scorso SEMA Show, gli specialisti di Street Aero hanno infatti installato un propulsore Toyota da oltre 1.000 CV, oltre a una serie di altri accessori che rendono l’auto davvero esagerata.

Ora c'è il turbo

La supercar di proprietà del tuner, è rimasta in configurazione originale per circa 18 mesi fino al momento in cui è stato deciso di rimuovere il suo V10 da 5 litri per montare il sei cilindri in linea biturbo 2JZ di origine giapponese, il quale è stato a sua volta modificato dotandolo di un unico enorme turbocompressore per superare quota 1.000 CV.

I lavori di tuning non si sono fermati al motore, a cui è stato aggiunto un sistema anti-lag, ma hanno interessato anche l’impianto di scarico, ora realizzato in titanio su misura che fuoriesce direttamente dalla parte posteriore dell’unità di sovralimentazione.

Sospensioni da F1

Il posteriore della Gallardo è stata modificato con un nuovo kit aerodinamico che include un alettone di enormi dimensioni, un diffusore e alette a forma di X che presto ospiteranno dei LED ispirati a quelli visti sulla Bugatti Bolide. L'auto presenta anche un frontale arricchito da una serie di elementi in fibra di carbonio tra cui il cofano, il paraurti e un pacchetto di prese d'aria.

Come se non bastasse la supercar Lamborghini è stata equipaggiata con un sistema di sospensioni pushrod dedicato, come quello che si trova sulle auto da corsa. È difficile dire quanto queste modifiche possano aver influito sull'efficacia dell'auto su strada, ma sicuramente i ragazzi di Street Aero hanno dato vita a un mezzo in grado di farsi riconoscere.