Negli anni ’90, la supremazia di Ferrari e Lamborghini era insidiata da una terza Casa italiana: la Cizeta-Moroder.

Fondata a fine anni ’80 dall’ex collaudatore e ingegnere Lamborghini Claudio Zampolli e dal famoso compositore Giorgio Moroder, l’azienda aveva l’obiettivo di creare una supercar mai vista prima.

Il risultato fu la V16T, un modello esclusivo prodotto in soli 10 esemplari che aveva caratteristiche molto interessanti per l’epoca. L'esemplare numero uno della V16T sarà all’asta di RM Sotheby’s che si terrà a Phoenix, in Arizona, il 27 gennaio 2022.

Così voleva sfidare F40 e Countach

A contribuire al progetto della Cizeta-Moroder furono anche il designer Marcello Gandini (il “padre” di Miura e Countach) che creò le forme aerodinamiche e futuristiche per l’epoca. Il look vi ricorda qualcosa? Se pensate ad una Diablo, avete ragione. Lo stesso Gandini ritiene la V16T una sorta di prototipo della supercar del Toro.

Oltre al design stravagante con prese d’aria laterali, terminali di scarico centrali, ruote da 17” e quattro fari a scomparsa, il vero asso nella manica della Cizeta-Moroder era il motore: un pazzesco V16 aspirato da 6 litri.

Il propulsore toccava i 540 CV e i 542 Nm di coppia, con una velocità massima di 328 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h di 4 secondi. Valori importanti anche al giorno d’oggi, ma che 30 anni fa la facevano essere più veloce di una Ferrari F40 e una Lamborghini Countach.

La prima di tutte

Ciò che rende questo esemplare ancora più speciale è la sua storia. Si tratta, infatti, del modello con telaio numero 001, ossia il primo di sempre. Secondo quanto ricostruito da Sotheby’s, la Cizeta-Moroder venne presentata nientemeno che da Jay Leno durante un evento a Los Angeles il 5 dicembre 1988.

Successivamente, questa stessa auto fu esposta ai Saloni di Los Angeles e Ginevra del 1989 e divenne di proprietà dello stesso Moroder.

Questa V16T era una versione pre-produzione e ciò significa che ha alcuni dettagli unici come i rivestimenti rossi degli interni e le prese d’aria laterali più grandi.

Purtroppo, la supercar non ottenne il successo sperato. A fermarla fu il prezzo di 300 mila dollari dell’epoca che si traduce in circa 550 mila euro odierni.

Quanto può valere all’asta un modello così raro? In precedenza, le Cizeta-Moroder sono state vendute per circa 665 mila dollari (580 mila euro) ed è probabile che per questo esemplare sia necessario staccare un assegno ancora più pesante.