Volano le vendite e volano anche i like: per Lamborghini il 2021 si sta rivelando un anno pieno di soddisfazioni, anche virtuali. Se infatti da una parte i numeri di Lambo vendute continua a crescere, trainato dal successo della Urus, dall'altro l'amore per il Toro da parte degli utenti dei social ha portato la Casa di Sant'Agata a staccare tutti nella speciale classifica dei "like" sui vari post pubblicati su Instagram.

A decretare il primato di Lamborghini è Emplifi, società specializzata in marketing e social network, che analizzando le interazioni degli utenti ha mostrato come la media di like - tra il 1° gennaio e il 2 novembre 2021 - alle foto pubblicate da Lamborghini su Instagram sia pari a 306.850. Quanto basta per guardare dall'alto in basso qualsiasi altro brand presente sul social.

Quanto piacciono le supercar

La seconda posizione è occupata dalla pagina di Netflix USA, con circa 50.000 like in meno rispetto a Lamborghini per un totale di 246.069, mentre il podio è completato da Nike, capace di far fare "doppio tap" a una media di 237.651 utenti sotto ciascun contenuto pubblicato.

Ma Lamborghini non è l'unica Cas auto presente nella speciale top 10: la classifica vede infatti altri 3 brand, tutti specializzati nella creazione di supercar da perdere la testa: Bugatti (187.849), Ferrari (163.106) e Porsche (160.340). Sportività prima di tutto, a raccogliere like da ogni parte del mondo con modelli di ieri e oggi, vere e proprie icone belle da guidare e da vedere.

Bugatti Bolide Porsche 911 GTS Coupé Ferrari BR20

I 10 brand con la media like più alta su Instagram

Lamborghini: 306.850

Netflix USA: 246.069

Nike: 237.651

Netlix Brasile: 227.316

Bugatti: 187.849

Apple: 185.734

Ferrari: 163.106

Porsche: 160.340

Jacquemos: 160.137

Xbox: 156.115