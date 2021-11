Ferrari svela una nuova ed incredibile one-off: la BR20. Il modello è stato disegnato e realizzato su commissione per un singolo cliente e si va ad aggiungere alla lunga lista di vetture personalizzate della Casa di Maranello.

Sviluppata a partire dalla GTC4Lusso, l'unica Ferrari BR20 propone un design elegante e tante caratteristiche uniche in tutta la gamma Ferrari.

Un omaggio al passato

Come sottolinea la Casa di Maranello, l’approccio stilistico ricorda le coupé del Cavallino Rampante degli anni ’50 e ’60. In particolare, le proporzioni rimandano alle V12 più iconiche come la 410 SA e la 500 Superfast.

Rispetto alla GTC4Lusso da cui deriva, grazie alla linea da fastback la BR20 ha una lunghezza superiore di 7 cm. Il paraurti posteriore è un mix di sportività ed eleganza, coi fanali posteriori “raccolti” dallo spoiler e il diffusore in fibra di carbonio che integra i terminali di scarico disegnati specificatamente per questo modello.

Il frontale è stato riprogettato con una nuova calandra tridimensionale, mentre i fari sono più sottili e sono posizionati più in basso rispetto alla GTC4Lusso. Anche i cerchi da 20” con finiture diamantate sono stati concepiti in esclusiva per la BR20.

Tanto lussuosa quanto veloce

Il team di designer diretti da Flavio Manzoni ha coinvolto il cliente anche nella progettazione degli interni. Le due sedute posteriori sono state rimosse per ricavare un maggior spazio nell’abitacolo e al loro posto è stata creata una panchetta con inserti in rovere e fibra di carbonio.

Ovviamente, i rivestimenti sono stati scelti su misura fino all’ultimo dettaglio. I sedili sono rivestiti in pelle Heritage Testa di Moro e presentano delle cuciture argentate a croce ricamate sulle spalle.

Ferrari non parla delle specifiche del motore, ma è probabile che sotto al cofano ci sia lo stesso 6.3 V12 della GTC4Lusso. Capace di erogare i 690 CV a 8.000 giri al minuto, questa la GTC4Lusso di origine può toccare i 335 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi scaricando la potenza sulle quattro ruote motrici.