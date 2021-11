Il mese di ottobre 2021 segna un momento storico per il mercato dell'Auto in Europa: il gruppo Stellantis ha superato il Gruppo Volkswagen nelle vendite di auto nuove, raggiungendo una quota di mercato mensile del 20,8% contro il 20,7% dei tedeschi. Il gruppo italo-franco-americano ha infatti immatricolato lo scorso mese un totale di 165.866 vetture a fronte di 165.309 del colosso di Wolfsburg. La differenza in termini numerici è di appena 557 auto, ma tanto basta a posizionare Stellantis sulla vetta d'Europa.

Il totale da inizio 2021 vede invece ancora in testa il gruppo Volkswagen a quota 2.535.993 unità contro 2.029.330 di Stellantis. Sui dieci mesi i tedeschi mantengono quindi il primo posto europeo con una quota di mercato del 25,5%, davanti al 20,4% di Stellantis. I dati di vendita continentali riportati dall'Acea (associazione dei produttori europei di auto) spiegano bene questo storico sorpasso: a ottobre il Gruppo Volkswagen ha avuto un calo più pesante (-41,9%) rispetto a Stellantis (-31,6%) sullo stesso mese del 2020.

Ottobre 2021 Variazione percentuale Gennaio-ottobre 2021 Variazione percentuale Gruppo Stellantis 165.866 -31,6% 2.029.330 +3,2% Gruppo Volkswagen 165.309 -41,9% 2.535.993 +2,9%

Stellantis contiene i cali, Volkswagen scende di più

A questo punto occorre osservare più nel dettaglio quali sono le dinamiche interne a ciascun gruppo che hanno portato a questo risultato. Osservando i numeri di vendita dei diversi marchi che compongono i due gruppi è facile notare come i brand di Volkswagen abbiano sofferto maggiormente rispetto a quelli di Stellantis, complice probabilmente un calo delle vendite in Germania più pesante del solito (-34,9%) e vicino a quello del mercato italiano (-35,7%).

A parte Alfa Romeo, infatti, i marchi di Stellantis hanno perso il 30% o poco più a ottobre 2021 sul 2020, mentre Volkswagen viaggia mediamente sopra il -40%, con una punta del -49,3% con Skoda. Questi risultati vanno a scombinare equilibri già piuttosto consolidati nelle classifiche per marchio, portando ad esempio Fiat e Opel a scavalcare Audi nelle vendite nel Vecchio Continente.

Fiat e Opel scavalcano Audi

Qui sotto trovate la tabella con i numero di vendita dei singoli marchi, ordinati secondo le immatricolazioni di ottobre 2021, oltre alle relative performance rispetto a ottobre 2020.