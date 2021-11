Le nuove BMW M3 e M4 sono uscite da poco più di un anno, ma sono già state riviste e aggiornate da numerosi tuner. Esattamente come le precedenti generazioni, infatti, anche le G80 e G82 sono un’ottima base per produrre creazioni estreme. Ne sa qualcosa G-Power, un’officina tedesca specializzata in BMW, che ha presentato la sua “cura vitaminizzante” per M3 M4.

Aggressive e aerodinamiche

Le proposte di personalizzazione di G-Power partono dall’esterno. Il tuner ha aggiunto nuovi cerchi in lega da 20” sull’anteriore e 21” al posteriore disponibili nelle colorazioni bronzo e nera su pneumatici 255/30 davanti e 305/25 dietro. E, come se le BMW originali non fossero sufficientemente incollate all’asfalto, si possono aggiungere anche le sospensioni ribassate che riducono da 15 a 40 mm l’altezza del modello di partenza.

Il catalogo di G-Power verrà aggiornato nel 2022 con una serie di accessori aerodinamici e in fibra di carbonio. Intanto, però, è già ordinabile l’alettone posteriore in carbonio che migliora stabilità e deportanza a velocità da pista.

Arriva (per ora) fino a 700 CV

Se i 510 CV delle M3 e M4 Competition non vi bastano, G-Power ha buone notizie. Il tuner, infatti, ha pensato a tre livelli di potenziamento per il 3.0 sei cilindri S58. Ci si può “accontentare” di un upgrade fino a 600 CV e 719 Nm di coppia attraverso una mappatura specifica della centralina.

Se si desidera di più, però, G-Power può installare un impianto di scarico dedicato e una nuova mappatura per salire a 650 CV e 778 Nm. Per gli incontentabili, invece, c’è l’aggiornamento da 700 CV e 838 Nm di coppia dotato di scarichi ancora più cattivi. È proprio in quest’ultima versione che, secondo G-Power, la BMW riesce ad essere più veloce di una Ferrari Roma grazie ad un picco di 333 km/h.

E non è finita qui. G-Power ha già annunciato di essere al lavoro su un quarto livello di potenziamento da 750-800 CV.