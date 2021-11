Frontali, laterali, posteriori, per le ginocchia e pure centrali: di airbag nell'abitacolo ormai ce ne sono di tutti i tipi, compresi quelli per il seggiolino. Secondo uno studio Cybex, produttore tedesco del seggiolino con airbag Anoris T i-Size, questo nuovo dispositivo è più sicuro del 50% rispetto alla media dei seggiolini tradizionali montati in senso di marcia.

Sicurezza attiva e passiva

Si tratta di una piccola ma importante rivoluzione per la sicurezza dei bambini in auto. Finora un tradizionale seggiolino auto rivolto in senso di marcia proteggeva il bambino attraverso le cinture, ma - come per gli adulti - in un urto frontale questo causa una spinta in avanti della testa.

Per ovviare a questo, i seggiolini come l'Anoris T di Cybex sono dotati di airbag integrati nel cuscino di sicurezza anteriore, che - in pochi millisecondi - può aprirsi a forma di "C" e, in caso di impatto frontale, limitare l'effetto "frusta" (a carico della zona cervicale del collo).

Questo tipo di seggiolino promette una sicurezza superiore anche rispetto ai seggiolini auto convenzionali montati in senso contrario di marcia.

Nel dettaglio, l'Anoris T i-Size di Cybex è progettato per ospitare bambini fino a sei anni, con un'altezza a partire dai 76 centimetri fino a circa 115 centimetri e a un peso massimo di 21 kg.

Volendo si può regolare in tre posizioni per adattare le misure al bambino, o per essere comodo per dormire durante i lunghi viaggi, ad esempio. Per dare un'idea dei prezzi dei seggiolini con airbag, il Cybex Anoris T i-Size viene venduto a 699,95 euro.