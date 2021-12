Da quanto il leasing è entrato a far parte delle tipologie di offerte per i privati, si sono moltiplicate le proposte: ad esempio, tra quelle di BMW, c’è il leasing operativo Why-Buy Evo, con un sistema modulare per configurarsi il canone su misura con pacchetti diversi di servizi.

Vediamo un esempio, con scadenza al 31 dicembre, relativo ad una BMW 318d in allestimento Business Advantage.

Trattandosi di un leasing per privati, gli importi sono con IVA inclusa: c’è quindi una somma una tantum da versare alla stipula del contratto, pari a 14.060 euro, seguita da 36 mesi di canoni da 279,87 euro, senza spese di incasso e per un massimo di 45.000 km.

Secondo questa offerta di esempio, i moduli compresi nel canone, calcolato sulla provincia di Milano, sono tre: bollo, manutenzione e assicurazione RCA, ma ci sarebbe la possibilità di un canone più alto comprendente assicurazione incendio e furto.

I servizi inclusi sono comunque completi: ad esempio, il BMW Service Inclusive dura 5 anni o 100.000 km, con assistenza e soccorso stradale.

Vantaggi

Saranno probabilmente i metodi di pagamento di un futuro sempre meno legato al possesso dell’auto, ma che punta all’utilizzo di un veicolo sempre aggiornato, fissando una spesa annuale. Per BMW questo metodo è utilizzato da tempo per le aziende, e ora viene proposto ai clienti privati su tutta la gamma, compresa la sempreverde Serie 3 a gasolio.

Svantaggi

L’importo da versare, di fatto, come anticipo è piuttosto sostanzioso: sono poco più di 14.000 euro, che incidono sicuramente molto sul calcolo di una spesa annuale per l’automobile. Meglio quindi disporre un’auto in permuta con un buon valore.

In sintesi