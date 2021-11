Proseguono i test sulla Ferrari Purosangue. Come dimostrano le nuove foto spia, il primo SUV del Cavallino Rampante sembra entrato in una nuova fase dei collaudi.

Dopo essersi “nascosta” per mesi sotto la carrozzeria modificata di una Maserati Levante, finalmente la Purosangue si mostra con le sue forme (quasi) definitive. Le prove su strada dureranno ancora a lungo, ma i nuovi scatti fanno capire che il debutto sia sempre più vicino.

SUV coupé con linee da “Roma”

Le mimetizzazioni sono spesse e ancora ben presenti, ma lasciano comunque intravedere le vere proporzioni della Purosangue. La Ferrari sembra avere un design da SUV coupé, con un lunotto spiovente e una coda raccolta.

I teli nascondono completamente le forme dei fari, ma le aperture coi quattro terminali di scarico fanno capire che il muletto sia alimentato dal motore termico, anche se non sappiamo se si tratti di una variante ibrida o non elettrificata. Il lungo cofano ha una forte curvatura in corrispondenza della calandra, mentre la posizione dei fari ricorda vagamente quella della Ferrari Roma.

Dal V6 al V12

Riguardo alle motorizzazioni sono state fatte diverse ipotesi. Sulla base dei video spia degli scorsi mesi sappiamo che sulla Ferrari saranno disponibili (quasi) sicuramente una versione con motore V12 e una V6.

La prima potrebbe montare un doppio turbo o essere supportato dai motori elettrici, mentre la seconda deriverebbe in toto dalla 296 GTB. Si parlerebbe, quindi, di un powertrain ibrido plug-in con una potenza superiore agli 800 CV.

Per il V12 top di gamma, invece, si potrebbero superare gli 840 CV della Daytona SP3. E non è esclusa una versione intermedia ad 8 cilindri. Nei prossimi mesi, comunque, ne sapremo di più. La Purosangue si mostrerà senza veli nel corso del 2022 e arriverà nelle concessionarie nel 2023.