La Mercedes Classe S è da sempre simbolo di opulenza, la quint'essenza del non plus ultra per la Casa della Stella. Un'ammiraglia in tutto e per tutto che per qualcuno però non è abbastanza, come per esempio i ragazzi di Brabus, il più importante preparatore del mondo e responsabile della nascita di alcune delle Mercedes più potenti della storia.

Una di queste si chiama Mercedes-Maybach S 600 Brabus 900, una sorta di missile formato berlina di lusso, con pelle a profusione e soprattutto un motore esagerato capace di far impallidire sportive di razza. Se vi interessa verrà messa all'asta da Sotheby's al prezzo base di 270.000 euro.

Oltre ogni immaginazione

Sotto al lungo cofano della Mercedes Classe S del 2015 infatti è presente il monumentale V12 della Stella, portato da 6 a 6,2 litri, e cresciuto a dismisura nella potenza toccando un totale di 900 CV, accompagnati da 1.500 Nm di coppia. Numeri familiari al mondo delle hypercar, trasportati a bordo di una berlinona lunga più di 5 metri e con modifiche estetiche non esagerate ma che sottolineano la particolarità del modello, come la nuova griglia con listelli verticali cromati e le prese d'aria inferiori.

Ma a lasciare a bocca aperta è l'abitacolo, che se da una parte perde il confronto tecnologico con la attuale generazione di Classe S - anche se ci sono 2 monitor a colori, vari sistemi di assistenza alla guida e tanto altro - dall'altra è un tripudio di pelle color tabacco. Pelle ovunque, su ogni elemento come plancia, pannelli porta, e tappetini. Al posteriore non c'è divanetto ma 2 poltrone singole divise da un grosso tunnel centrale e da un mini frigo sistemato tra i 2 schienali.

Costa cara

Il prezzo base d'asta della Mercedes Classe S da 900 CV firmata Brabus è di 270mila euro, cifra con la quale vi portereste a casa 2 Classe S nuove col V8 mild hybrid da 503 CV e 700 Nm di coppia. Oppure una ma con un'infinità di optional. E voi quale comprereste?