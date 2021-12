Quando Manhart mette le mani su una supercar tedesca c’è sempre da aspettarsi una fortissima iniezione di potenza. Il tuner è specializzato nella trasformazione in veri e propri mostri e non si fa problemi di carrozzeria. Sportive, station wagon e berline: ogni auto ha del potenziale inespresso. Ad esempio, questa Mercedes C 63 AMG S Station Wagon può dare ancora più soddisfazioni.

Incute ancora più timore

La Classe C station wagon formato AMG è già una delle famigliari più esagerate sul mercato. Il 4.0 V8 da 510 CV è una garanzia per prestazioni e divertimento, ma Manhart ha in serbo qualcosa di più esagerato. Prima del motore, però, il tuner ha preparato una speciale carrozzeria per la Mercedes.

Ora la famigliare (qui proposta nella precedente generazione W205) può contare su sospensioni ad altezza regolabile, cerchi da 20", inserti color oro e una livrea che mette in risalto le differenze rispetto al modello di partenza.

In più, cambiato anche il nome: la creazione dell’officina si chiama CR 700 ed è un chiaro indizio sul numero dei cavalli.

Vola a 722 CV

Aggiornamenti al turbo, al sistema di raffreddamento, un sistema di aspirazione in fibra di carbonio e un’immancabile mappatura ad hoc della centralina: tutte queste modifiche hanno portato la Mercedes ad un totale di 722 CV e 920 Nm di coppia.

La potenza viene sempre gestita dal cambio automatico AMG Speedshift a 9 rapporti, mentre l’accelerazione si preannuncia ancora più coinvolgente. Manhart, infatti, parla di un tempo per il 100-200 km/h in appena 5,5 secondi. Per lo scatto da fermo nello 0-100 km/h, invece, è probabile che il cronometro si fermi prima dei 3,5 secondi.

L’officina non rivela i prezzi dei suoi interventi, ma è sempre possibile inviare una richiesta d’informazioni per farsi un’idea su come trasformare la propria C 63 AMG S in un razzo per famiglie.