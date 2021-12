Il tuner tedesco, di proprietà del marchio Novitec, non è nuovo ad elaborazioni in chiave estetica e prestazionale di modelli della gamma Rolls-Royce. Questa volta Spofec ha personalizzato la Black Badge Dawn con una serie di modifiche per rendere la scoperta del marchio inglese ancora più esclusiva.

Più bassa e larga

Rispetto alla versione di serie questa speciale Roll-Royce, nota con il nome di Overdose, è stata dotata di parafanghi realizzati in fibra di carbonio che aumentano la larghezza della carreggiate rispettivamente di 7 centimetri all’anteriore e di 13 al posteriore.

I passaruota più grandi lasciano spazio a inediti cerchi forgiati da 22” con design a nove razze sdoppiate, prodotti dallo specialista tedesco Vossen, che calzano pneumatici con misure da 265/35 all’avantreno e da 295/30 al retrotreno. Spofec rende disponibile un kit specifico per le sospensioni ad aria dell'auto, calibrato su assetto da 22”, che riduce di circa 40 mm l’altezza da terra dell’auto fino a 140 km/h.

Altri interventi sulla carrozzeria includono paraurti anteriori e posteriore rivisti che in aggiunta allo spoiler in carbonio installato all’altezza del bagagliaio conferiscono al modello un’estetica decisamente più aggressiva.

Sviluppa 686 CV di potenza

Il tuner tedesco ha equipaggiato la scoperta del marchio inglese con una nuova centralina per rendere le prestazioni del V12 da 6,6 litri ancora più esuberanti. Grazie alla rimappatura il motore sviluppa una potenza di 686 CV (86 in più rispetto all’auto di serie) e una coppia di 980 Nm, disponibile a partire dai 1.800 giri/min.

Numeri che consentono alla Rolls-Royce Dawn di scattare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e di raggiungere i 250 km/h di velocità massima, limitata elettronicamente a causa del peso della vettura.

La Spofec Overdose verrà prodotta in serie limitata di soli tre esemplari che avranno interni personalizzabili a secondo dei gusti dei clienti. L'azienda non ha reso noto il prezzo di questa speciale Dawn, ma ricordiamo che la versione di serie in allestimento Black Badge viene venduta da Rolls-Royce a 429mila euro.