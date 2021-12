Mercedes punta forte sull’elettrificazione e lo fa capire a chiare lettere col concept Vision EQXX. Annunciato lo scorso luglio, il prototipo elettrico verrà mostrato ufficialmente il 3 gennaio 2022. A fissare la data e a creare ancora più attesa attorno a questa concept da record è stato in prima battuta il COO di Mercedes Markus Schafer con un post pubblicato sul proprio profilo Linkedin.

A quel post ha fatto poi seguito una nuova immagine teaser che mostra l'elettrica della Stella di lato, a far vedere la forma il profilo a goccia.

La più efficiente di sempre

Parlare di “record” è decisamente appropriato se si pensa alle ambizioni della Vision EQXX. Mercedes la presenta come “il veicolo elettrico più efficiente mai realizzato” facendo riferimento all’incredibile autonomia e alla raffinatissima aerodinamica.

Già, perché la Vision EQXX promette di toccare i 1.200 km tra una ricarica e l’altra (quasi il doppio della EQS) sfruttando una densità energetica nelle batterie superiore del 20% rispetto a quella dell’ammiraglia elettrica. Tradotto in altri termini, la Mercedes sarebbe in grado di percorrere circa 10 km al kWh. Niente male se si considera che sempre l’EQS consuma tra i 5 i 6 km per kWh.

Anche i numeri dell’aerodinamica sono molto interessanti. Mercedes afferma che la Vision EQXX avrà un coefficiente Cx inferiore allo 0,20 della EQS, il quale è già il più basso tra tutti i modelli di serie.

Il supporto della Formula 1

Per il momento non si è ancora parlato di prestazioni, ma l’impressione è che il prototipo saprà regalare soddisfazioni anche in accelerazione. Del resto, il progetto è seguito anche dal team Mercedes-AMG High Performance Powertrains, la divisione del brand che segue lo sviluppo dei motori di Formula 1.

La Vision EQXX rappresenterà una sorta di vetrina delle nuove tecnologie che troveremo sui modelli Mercedes nei prossimi anni. Non sappiamo se il prototipo verrà convertito in un modello di serie, ma è certo che tante soluzioni saranno alla base delle auto del domani. Per scoprire tutti i dettagli, però, bisogna aspettare il 3 gennaio.