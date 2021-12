Quando si prova un’auto e si realizza un video occorre sempre rispettare le basilari regole di sicurezza sulla strada. Lo sappiamo tutti, ma c’è chi preferisce sfidare la sorte mettendo in serio pericolo la propria incolumità e quella degli altri.

È il caso di due youtubers australiani che stanno rischiando il carcere per una video recensione su due Porsche. Il filmato finito nelle mani della polizia mostra i due viaggiare ad oltre 180 km/h su una strada pubblica.

Come in pista, ma su strada

Il video pubblicato sul canale “Vehicle Villains” mostra una Porsche 718 Boxster e una Porsche 911 GT3. Le telecamere montate nell’abitacolo lasciano davvero poco all’immaginazione.

In più di una sequenza i due ragazzi toccano i 169 km/h e i 186 km/h nelle strade del North Wales chiamate “Evo Triangle” e rese popolari dall’omonima testata australiana. Anche se non è chiaro il limite di velocità della strada percorsa, è evidente che non si tratti di un circuito chiuso.

Secondo quanto ricostruito dalla BBC, il video sarebbe stato visto da un ispettore del dipartimento di polizia di Greater Manchester, il quale l’avrebbe inviato alla North Wales Police.

Cosa rischiano gli youtubers

I ragazzi sono stati accusati di guida pericolosa e l’accusa avrebbe chiesto una pena di 8 mesi di prigione e la patente sospesa per 18 mesi. Inoltre, alla scadenza della sospensione, entrambi i ragazzi dovranno sostenere un nuovo esame di guida. Come se non bastasse, dovranno svolgere 200 ore di servizi sociali e pagare l’equivalente di circa 800 euro per le spese processuali.

I sedicenti influencers hanno venduto le rispettive Porsche 718 Boxster e 911 GT3 e hanno rivelato di essersi ispirati al programma Top Gear e di aver fatto “la cosa più stupida della loro vita”.

Mai esagerare con la velocità, quindi. Soprattutto se tutto viene ripreso e pubblicato sul web.