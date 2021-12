Il mondo dei fuoristradisti era in subbuglio a causa di un decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si parlava dei "criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastoraleche", leggendoci di fatto un divieto assoluto di circolazione in fuoristrada per auto, moto, bici e qualsiasi altro mezzo privato.

Allarme rientrato oggi con una nota nella quale il Ministero fa chiarezza, sottolineando come il decreto "si muove nell'ambito delle previsioni dell'articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale."

La parola alle Regioni

Nella nota si legge come il decreto tratti

Esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (MiC e MiTE), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata

Si potrà quindi continuare a fare fuoristrada, tenendo sempre conto di quanto specificato dalla legge, ovvero

Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all'articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada

La nota aggiunge poi