Entri, scegli, paghi e porti via. E nell'attesa magari bevi anche un caffè. No, non siamo in un centro commerciale, non parliamo di un capo d'abbigliamento o dell'ultima novità tech ma, udite udite, delle supercar e delle hypercar più rare e desiderate del mondo, auto per cui, mediamente, si deve aspettare oltre un anno prima di vederle parcheggiate nel proprio garage. Ma non qui.

O meglio, non da F1rst Motors, uno dei concessionari "plurimarche" di supercar e hypercar più grandi, ricchi e forniti di Dubai. Bastano infatti circa 6 o 7 ore per portarsi a casa la macchina dei propri sogni, vista e piaciuta, attese brevissime che possono essere ingannate, magari, passeggiando tra distese di pezzi unici e capolavori su quattro ruote: è la magia del mercato parallelo delle auto da sogno che, a Dubai e, in generale, negli Emirati Arabi Uniti è incredibilmente florido.

Che sogno!

Cliccate sul video che trovate qui sopra, in copertina, per farvi un'idea e sognare insieme a noi. Tenete conto che i prezzi citati, a meno che non sia specificato euro, sono in dirham.

Siamo sicuri che non avete mai visto (nemmeno a Maranello!) così tante Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano parcheggiate vicine, o una Porsche 911 GT2 RS Clubsport a due spanne da una rarissima McLaren Speedtail. Lamborghini, Bugatti, Mercedes, c'è di tutto e di più, tra one off ed edizioni limitate passando per modelli meno rari ma dalle livree incredibili. Insomma, letteralmente il paradiso per qualsiasi appassionato.

Non è tutto oro quel che luccica

Ma come fa un concessionario ad ottenere pezzi del genere? E poi, quali sono i rischi, per il cliente, nell'acquistare un'auto del genere bypassando la rete ufficiale pur di averla a tempo zero? Domande assolutamente lecite a cui potete trovare risposta cliccando sul video qui sopra!