Alfa Romeo ha ancora una gamma limitata a pochi modelli, ma tutti in offerta anche nel mese di dicembre, di solito con sconti iniziali sul listino piuttosto importanti, e con rate mensili non troppo alte. Prendiamo, come esempio, l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel da 160 CV e in allestimento Business.

Il finanziamento proposto fa innanzi tutto scendere il listino iniziale da 53.500 a 42.000 euro, senza obbligo di rottamazione e con il contributo di Casa e Concessionari, su veicoli in pronta consegna.

Con un anticipo di 15.312 euro, le rate mensili ammontano a 299 euro (TAN 3,99%, TAEG 9,24%), mentre la rata finale è di 21.000 euro, per un massimo di 90.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nel credito sono compresi alcuni servizi, come polizza furto e incendio, polizza pneumatici plus e servizio marcatura.

Vantaggi

Lo sconto di 11.500 euro sul listino della Alfa Romeo Stelvio Business è piuttosto importante, in molti casi anche rispetto alla diretta concorrenza; anche le rate da 299 euro si mantengono piuttosto basse.

Pur trattandosi di un finanziamento agevolato e non di un leasing -comunque disponibile tra le offerte Alfa Romeo, è interessante l’aggiunta di alcuni servizi alla rata; inoltre il chilometraggio massimo è alto, così come è basso il costo al chilometro in caso di esubero.

Svantaggi

L’offerta è solo su veicoli in pronta consegna, spesso già allestiti, e bisogna fare i conti con tasse e oneri finanziari, comprese le spese di arrotondamento rata, con un TAEG del 9,24%.

In sintesi