Lo scorso settembre Hyundai annunciava il piano “Hydrogen Vision 2040”, una strategia mirata a rendere la tecnologia ad idrogeno sempre più popolare e accessibile.

Il futuro inquadrato dal gruppo sudcoreano era davvero ambizioso con auto, camion, veicoli di soccorso e persino intere città alimentate ad idrogeno. Meno di quattro mesi dopo, sembra che la Casa abbia sospeso tutti i piani non dedicati all’elettrificazione pura.

Un progetto non sostenibile

Secondo quanto riportato da The Chosun Ilbo, Hyundai avrebbe interrotto la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie fuel cell ad idrogeno di terza generazione.

Stando alla testata sudcoreana, una ricerca svolta interamente dal brand avrebbe rivelato l’impossibilità per Hyundai di raggiungere una sostenibilità economica per progetti di questo tipo. In altri termini, il futuro ipotizzato dal piano “Hydrogen Vision 2040” è possibile, ma richiede tante (troppe) risorse.

Hyundai FK Concept

In realtà, Hyundai non avrebbe abbandonato del tutto l’idea dell’idrogeno, ma la starebbe fortemente rivalutando alla luce del poco mercato e di un’infrastruttura di ricarica troppo debole.

All-in sull’elettrico

Una fonte molto vicina a Hyundai avrebbe rivelato al quotidiano coreano che la decisione sarebbe già stata presa un mese fa e che, nel frattempo, il relativo team di ricerca e sviluppo è stato ridotto.

La Casa era al lavoro su vari modelli ad idrogeno, tra cui la Hyundai FK, un prototipo svelato lo scorso settembre con una potenza di 680 CV e un’autonomia di 600 km.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza dall’addio ai motori endotermici. Il brand, quindi, interromperà lo sviluppo di propulsori termici per concentrarsi esclusivamente sull’elettrificazione.

Su questo punto Hyundai è stata molto chiara fissando per il 2035 il passaggio ad una gamma totalmente elettrica in Europa. Tuttavia, visti i recenti sviluppi, il marchio potrebbe aumentare ulteriormente gli sforzi e anticipare i tempi.