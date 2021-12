Il viaggio verso la mobilità elettrica è ormai iniziato e non si torna più indietro, con ogni costruttore impegnato a sviluppare modelli a emissioni zero, verso i quali dirottare gran parte (se non tutto) il budget. In molti hanno già dichiarato che prima o poi faranno "all in" sull'elettrico e poi c'è chi, come il Gruppo Hyundai, pronta a terminare già oggi lo sviluppo di nuovi motori endotermici.

La notizia è stata pubblicata in un articolo del sito Business Korea, nel quale si viene riportato il "taglio" netto da parte del colosso coreano a tutte le attività legate allo sviluppo motori presso l'Istituto di ricerca Namyang. Sempre secondo la testata la parte dedicata ai powertrain è stata riorganizzata come team di sviluppo su tecnologie dedicate all'elettrificazione, mentre è stato creato un nuovo gruppo per lo sviluppo delle batterie.

A confermare la notizia c'è anche il Korea Economic Daily, che cita fonti interne (senza fare nomi) parlando di una mail nella quale il nuovo capo del reparto ricerca e sviluppo Hyundai, Chung-Kook Park, annuncia ai dipendenti che "Il nostro reparto dedicati ai powertrain ha raggiunto grandi risultati, ma dobbiamo cambiare il sistema così da creare l'innovazione per il futuro.

I primi passi

Che Hyundai (inteso come Gruppo) creda nell'elettrico è cosa nota e la nascita del sub brand emissioni zero Ioniq, tenuto a battesimo dalla Ioniq 5, e la sua controparte EV firmata KIA portata al debutto dalla EV6 ne sono un chiaro esempio.

Hyundai Ioniq 5 KIA EV6

Al crossover medio Hyundai si aggiungeranno poi la berlina/coupé Ioniq 6 e il SUV 7 posti Ioniq 7, tutti modelli basati su una piattaforma dedicata ai modelli a batteria. KIA da parte sua ha presentato il grosso SUV EV9, pronto a diventare di serie e al quale - entro il 2025 - si aggiungeranno altri 4 modelli.

Lo stop allo sviluppo dei motori endotermici però non deve far pensare a un abbandono immediato di classici modelli benzina e diesel: le novità Hyundai infatti continueranno a muoversi anche con unità classiche, arricchite da differenti tipologie di elettrificazione, e continueranno ad essere commercializzate in futuro, fino a quando l'attuale generazione di motori non dovrà andare in pensione per lasciare spazio a unità 100% elettriche.