La spider giapponese più venduta e famosa di tutti i tempi continua a far battere il cuore a tanti appassionati. La Mazda MX-5 è apprezzata per le sensazioni di guida uniche che riesce a regalare e per la sua estrema versatilità.

Quest’ultima è una caratteristica particolarmente interessante per i tuners, tra cui l’inglese BBR, specializzata proprio nei ricambi ad alte prestazioni della MX-5, che ha presentato uno speciale kit da oltre 300 CV.

1.8 e 2.0 al massimo potenziale

Il tuning di BBR è dedicato esclusivamente a tutte le MX-5 della terza generazione (conosciuta anche come NC) vendute tra il 2005 e il 2015 equipaggiate con motori 1.8 e 2.0. Il kit si divide in due livelli, entrambi accomunati dalla presenza di un turbocompressore Rotrex C30-94.

Lo Stage One porta la MX-5 fino a 251 CV e 289 Nm di coppia grazie all’aggiunta (tra i numerosi interventi) di un nuovo sistema di raffreddamento e di aspirazione, una calibrazione della centralina col software Starchip EcuTek e nuovi iniettori.

Lo Stage Two, invece, permette di trasformare la Mazda in una vera e propria supercar con 304 CV e 308 Nm con un nuovo filtro del carburante, candele NGK Iridium e una mappatura ancora più aggressiva della centralina.

Prestazioni al top

Per BBR si tratta di una nuova conquista dopo i kit annunciati nel 2020. All’epoca, le versioni Super 200 e 225 raggiungevano rispettivamente i 200 e 225 CV, valori comunque superiori rispetto alle potenze di base da 126 CV della MX-5 1.8 e di 160 CV della 2.0.

Complice il peso contenuto in circa 1.150 kg, gli effetti del potenziamento si vedono anche sulle prestazioni. Già col kit Stage One, la Mazda scatta da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi, mentre nell’esagerato Stage Two ferma il cronometro in 4,8 secondi. Riguardo al prezzo, BBR parla di 4.995 sterline (5.970 euro) per il primo kit e 5.995 sterline (7.170 euro) per il secondo, escludendo eventuali spese di spedizione e installazione.