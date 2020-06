Famoso per le sue conversioni con turbocompressori dal 1990, BBR, tuner inglese specializzato nel "pimpare" le Miata, annuncia l'arrivo di un kit per tutti le Mazda MX-5 (NC) da 2,0 litri dal 2005 al 2015. Questo allestimento offre il massimo delle prestazioni dal motore aspirato.

Si chiama "Super 225" e si basa sulla già popolare versione "Super 200" per i modelli NC della spider più venduta di tutti i tempi, migliorando notevolmente l'efficienza dell'aspirazione del motore per offrire un aumento di potenza, coppia e una risposta dell'acceleratore più pronta.

Dettagli

Con un guadagno di 67 CV e 48 Nm di coppia il pacchetto trasforma la Mazda MX-5 NC in una piccola grande sportiva in grado di dare ancora più soddisfazione durante la guida, con una colonna sonora stimolante da abbinare.

Fotogallery: Mazda BBS 225

3 Foto

I tecnici si sono concentrati principalmente sull'ottimizzazione del lato di aspirazione del motore passando a corpi farfallati indipendenti su misura, pur mantenendo il sistema di gestione del motore Denso standard.

In pratica

I risultati finali vedono scaricare 225 CV a 7550 giri, con una coppia massima di 235 Nm a 5950 giri. Oltre 230 Nm sono disponibili tra 4000 e 6000 giri, con oltre 203 Nm disponibili già disponibili da 3000 giri fino al limitatore che arriva a 7800 giri.

Questi dati mettono in risalto la natura elastica del motore sempre disponibile e comunque valido per la vita di tutti i giorni. I dati ufficiali dicono che il sound non invade l'abitacolo in maniera eccessiva, ma quando si preme a fondo l'acceleratore ecco che inizia la melodia tipica dell'aspirato, come potete ascoltare nel video qui sopra.