Motorsport Games Inc - uno dei principali sviluppatori di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di eSport di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo - annuncia oggi la sua maggiore partnership tecnica con Live Fast Motorsports, il team che gareggia a tempo pieno nella NASCAR Cup Series con l'auto n. 78 (una Ford Mustang). Questo accordo farà avanzare la partnership tra Motorsport Games e Live Fast Motorsports, in comproprietà del pilota BJ McLeod e Matt Tifft, iniziata lo scorso anno.

La partnership tecnica amplierà l'accesso di Motorsport Games alla griglia NASCAR per tutta la stagione agonistica 2022, inclusi tracciati, feedback sulla guida e dati chiave a disposizione del team.

Motorsport Games ha già un forte accesso alla NASCAR, ma questa partnership servirà ad aumentare la sua capacità di comunicare con i protagonisti. Per tutta la durata dell'accordo, Motorsport Games sarà presente all'interno del garage di Live Fast Motorsports, aprendo linee di comunicazione precedentemente non disponibili tra il personale della squadra corse e Motorsport Games.

Motorsport Games guadagnerà inoltre esperienza e feedback in tempo reale così da implementare direttamente nel suo franchise di videogiochi NASCAR, inclusa la possibilità di effettuare aggiornamenti in tempo reale nei suoi titoli NASCAR 21: Ignition e futuri.

"Motorsport Games non potrebbe chiedere un partner strategico migliore di Live Fast Motorsports e non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione nella prossima stagione NASCAR", ha detto George Holmquist, VP of Publishing and Marketing, Motorsport Games.

"BJ, Matt e l'intero team di Live Fast Motorsports sono stati partner fantastici e non possiamo ringraziarli abbastanza per il livello di accesso senza precedenti che stanno offrendo alla nostra azienda - ha continuato -. Porteremo i nostri risultati in pista in tempo reale direttamente dal team sulla griglia NASCAR nei nostri progetti di gioco, esemplificando ulteriormente il nostro impegno nel fornire ai nostri giocatori l'esperienza di gioco più dinamica e realistica che si possa immaginare".

"Durante l'ultimo anno, Motorsport Games è stato un partner straordinario per l'auto n. 78 e siamo entusiasti di mantenere lo slancio rappresentando l'azienda in sette delle più grandi gare della prossima stagione", ha aggiunto BJ McLeod, pilota e comproprietario, Live Fast Motorsports.

“Sono sempre stato un fan personale dei videogiochi, in particolare di quelli che coinvolgono il mio sport preferito. È emozionante avere questa opportunità di fornire feedback durante la stagione per aiutare a creare il miglior gioco NASCAR possibile. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione con i Motorsport Games a Daytona fino a Martinsville".

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Motorsport Games come nostro partner per il secondo anno. L'anno scorso sono diventati il ​​nostro partner fondatore e abbiamo trascorso insieme una stagione fantastica", ha aggiunto Matt Tifft, co-proprietario di Live Fast Motorsports.

“Motorsport Games ci ha dato la possibilità di connetterci meglio con i nostri fan più giovani a un livello più intimo attraverso i suoi videogiochi. Quest'anno, non vediamo l'ora di continuare l'impegno con la nostra partnership ampliata. Tutta la nostra famiglia di Live Fast Motorsports dà il bentornato ai Motorsport Games, poiché sono davvero uno di noi".

Ricordiamo che NASCAR 21: Ignition, l'attuale iterazione del franchise NASCAR di Motorsport Games per la NASCAR Cup Series 2021, è ora disponibile su Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e PC tramite Steam Store. NASCAR 21: Ignition è sviluppato e pubblicato da Motorsport Games ed è alimentato da Unreal Engine e dall'acclamato motore fisico rFactor di Studio 397.

