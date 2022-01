Aston Martin punta forte sul SUV DBX. Il modello vale oltre metà delle vendite totali del marchio e presto potrà contare su una nuova variante ancora più estrema. Le aspettative sono altissime considerando che la Casa ha rilasciato un nuovo teaser descrivendo la DBX senza troppi giri di parole come “il SUV di lusso più potente al mondo”.

Un V12 o un V8 da togliere il fiato

Aston Martin toglierà i veli alla nuova versione della DBX il primo febbraio. Questa si andrà ad aggiungere ad una gamma che conta già una motorizzazione V8 e, solo per la Cina, un powertrain mild hybrid V6. Già avvistata più volte negli scorsi mesi, si pensa che la speciale DBX riceva il badge “S” e, soprattutto, un nuovo motore ancora più performante.

Anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali, molti rumors indicano come sotto al cofano dell’Aston Martin possa celarsi un V12 biturbo sviluppato internamente dalla Casa e in grado di superare di gran lunga i 551 CV del V8 di origine Mercedes-AMG. A sostegno di questa tesi, chi ha ripreso i prototipi in fase di test ha detto di aver riconosciuto lo stesso sound di DB11 e DBS, entrambe equipaggiate con un poderoso 12 cilindri.

In alternativa, la DBX S potrebbe essere equipaggiata col 4.0 V8 della AMG GT Coupé 4 63 S.

Le rivali

In entrambi i casi, la DBX S potrebbe toccare almeno la quota dei 639 CV delle due super sportive e mettersi così alle spalle tanti modelli della concorrenza. Ma non tutti. Guardando ai modelli europei restano ancora da superare i 640 CV della Porsche Cayenne Turbo GT e i 650 CV della Lamborghini Urus.

Allargando lo sguardo alle auto americane, invece, bisognerebbe considerare le colossali Dodge Durango SRT Hellcat e Jeep Grand Cherokee Trackhawk rispettivamente da 720 e 717 CV. Chissà, quindi, quali rivali Aston Martin abbai effettivamente messo nel mirino.

Non resta che attendere il reveal ufficiale e i primi esemplari in concessionaria attesi nei prossimi mesi.