Il restyling della Lamborghini Urus è ormai dietro l’angolo. La versione Evo del SUV del Toro si mostrerà ufficialmente nei prossimi mesi, ma le nostre foto spia anticipano praticamente tutte le novità estetiche.

La Urus cambierà esclusivamente nei dettagli mantenendo intatte quelle forme che le hanno permesso di essere la Lamborghini più venduta negli ultimi anni.

Auto “vincente” non si cambia

Oltre la metà delle nuove Lamborghini consegnate nel 2021 sono state delle Urus. Ciò fa capire perché la Casa di Sant’Agata Bolognese voglia tenere fresco il suo modello, ma senza stravolgerne l’aspetto. Ed effettivamente le differenze estetiche presenti nel prototipo sono davvero minime.

Il muletto sta affrontando i test senza mimetizzazioni lasciando vedere tutte le modifiche della carrozzeria, le quali si concentrano sul frontale e sul posteriore.

Il SUV sfoggia un nuovo profilo dei paraurti e un disegno diverso e più semplice delle prese d’aria laterali. Nel retro, invece, gli ingegneri hanno posizionato in modo differente la feritoia vicino al passaruota lasciando quasi immutato il look del diffusore e delle luci.

È probabile che insieme a queste modifiche vedremo anche nuovi cerchi in lega e interni aggiornati con nuovi rivestimenti e abbinamenti di colori.

Un nuovo motore?

La Urus restyling dovrebbe confermare il 4.0 V8 da 650 CV, anche se alcuni video spia degli scorsi mesi avevano ripreso uno strano prototipo con microfoni e sensori per analizzare il sound dell’auto. Non sappiamo, quindi, se Lamborghini stia lavorando a un nuovo impianto di scarico in grado di dare ancora più voce e cavalli al motore.

Al tempo stesso, ci sono rumors di un possibile debutto di un powertrain ibrido plug-in. Tuttavia, è molto più probabile che Lamborghini riservi questo importante cambiamento alla prossima generazione della Urus. Per saperne di più, comunque, non resta che attendere i prossimi mesi, dato che la Evo dovrebbe essere annunciata ufficialmente entro il 2022.