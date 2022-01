I taxi e le auto con conducente a Roma si prenotano anche con l'app SIXT Ride. E' una novità che parte dalla Capitale e che vuole presto espandersi in altre città resa possibile dall'accordo che SIXT ha stretto con la compagnia itTaxi.

Tramite l'app SIXT è inoltre possibile prenotare anche in Italia quei servizi di transfer e limousine, nonché ride-hailing, già attivi su richiesta in diversi paesi europei e negli Stati Uniti.

Di seguito vi spieghiamo come funziona e come si ottiene lo sconto promozionale.

Come funziona la app e la promozione

La app ufficiale di SIXT è disponibile sia per Android che per Apple, si scarica gratuitamente e per accedere bisogna registrarsi con una mail e scegliere una password. A questo punto bisogna inserire i propri dati (nome, cognome, numero di telefono) e quelli della carta di credito.

Riguardo ai costi, la spesa media di una corsa in taxi a Roma è di circa 15-20 euro, a seconda del percorso. Per i nuovi clienti che si registrano SIXT riserva uno sconto fino a 15 euro che si può ottenere utilizzando il codice STARTNOW, il che significa che si può ottenere fino ad 1 corsa gratuita.

Una app con tanti servizi

Angelo Ghigliano, Vice President & Managing Director SIXT Italia, ricorda "che al settore del noleggio auto, per lo più di modelli e marchi premium, che abbiamo iniziato a gestire direttamente quattro anni fa, abbiamo aggiunto, la scorsa primavera, il noleggio furgoni, per poi lanciare di recente SIXT+ (qui vi spieghiamo come funziona) e ora SIXT Ride per rendere la nostra offerta sempre più completa".

"Affrontiamo l’inizio di questo nuovo anno con grande positività, entusiasmo e passione e sono sicuro che questa spinta ci permetterà di cogliere nuove opportunità, sviluppare interessanti progetti e continuare a crescere in questo mercato", aggiunge Massimiliano Maini, Vice President & Managing Director Sixt Italia.