Il manuale d’istruzioni o libretto d’uso e di manutenzione che dir si voglia sta pian piano scomparendo o comunque è in via di pensionamento, e questo è un dato di fatto. Chi lo sostituisce sono app come Nissan Driver’s Guide, più intuitive e in vari casi persino più efficaci dei manuali cartacei.

Il perché è presto detto: semplicità di consultazione e trucchetti tecnologici che permettono di capire al volo un problema o di fugare un dubbio. A titolo d’esempio, scopriamo meglio i dettagli della soluzione dedicata a Nissan Qashqai.

Cos’è e a che serve l'app di Nissan Qashqai

Si tratta di un’app per smartphone Android e iPhone che è possibile scaricare direttamente dal Google Play Store e dall’App Store, rispettivamente e gratuitamente (trovate i link diretti anche in fondo all’articolo). In breve, serve a chi possiede un Nissan Qashqai come strumento per prendere confidenza con la propria auto e con tutte le funzioni e le tecnologie presenti, spiegate per mezzo d'immagini, didascalie e descrizioni.

Nissan Driver’s Guide fa da libretto d’uso, in sostanza, consultabile direttamente via smartphone per capire come funziona il sistema d'infotainment, la regolazione dei sedili e delle luci, cosa indicano le spie del quadro strumenti, come aggiornare le mappe del navigatore o gestire la trazione 4x4, ad esempio.

Come funziona Nissan Driver’s Guide

L’app di Nissan Qashqai è molto intuitiva da usare, sia quando utilizzata a mo’ di semplice vademecum, e cioè sfogliando o cercando manualmente i diversi argomenti e categorie suddivise in varie sezioni tematiche (sono 6: spie di avvertimento, guida rapida, informazioni sugli pneumatici, vano motore, garanzia e Nissan Assistance), sia usufruendo della funzione di ricerca in realtà aumentata (AR).

La funzione AR permette in sostanza di conoscere le funzioni e i comandi della vettura puntandoci la fotocamera dello smartphone. Si desidera saperne di più sul sistema di climatizzazione? Basta inquadrarlo e selezionare dal telefono il comando di cui si desiderano conoscere dettagli e funzioni. Altrimenti si può pur sempre ricorrere alla ricerca manuale di Nissan Driver’s Guide spulciando le sezioni tematiche accennate come un normalissimo libretto d’uso, ma digitale.