Per il mese di febbraio, Ford è subito pronta con tante offerte su numerosi modelli della propria gamma: tra questi la Focus, fresca di restyling, proposta anche in versione ibrida.

E’ proprio la Ford Focus 5 porte in allestimento ST-Line, con il 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV, ad essere in promozione con rate tra le più basse della gamma: 315 euro al mese.

Nel dettaglio, senza necessità di permuta o rottamazione, non è previsto anticipo; le rate mensili sono 36 da 313,26 euro (TAN 4,45%, TAEG 5,57%), più 4 euro di spese a rata. Al termine, la maxi rata ammonta a 15.131,50 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nell’offerta sono comprese due assicurazioni, Guida Protetta e New 4 Life, facoltative ma incluse nella rata.

Vantaggi

Ford continua anche in febbraio a proporre l’anticipo zero, sempre più raro tra le offerte delle Case; per questa Focus anche la rata mensile è piuttosto contenuta, e vengono proposte anche le utili assicurazioni.

Svantaggi

Da tenere in considerazione qualche spesa in più, come gli oneri finanziari e le varie imposte, tra cui IPT e PFU non comprese nell’esempio, più i 4 euro al mese su ogni rata.

In sintesi