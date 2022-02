Cambio di nome storico a Stoccarda: Daimler AG diventa Mercedes-Benz Group AG. Così il gruppo tedesco si proietta verso il futuro rinnovando i suoi obiettivi di elettrificazione della gamma e di diventare leader nella mobilità ad emissioni zero.

All’interno del Mercedes-Benz Group rientrano Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes- Maybach e Mercedes-EQ.

Cosa cambia

La nuova d’identità è solo sulla carta, dato che per gli azionisti e la normale operatività aziendale cambierà davvero poco. Il neonato Mercedes-Benz Group verrà quotato in borsa come “MBG” al posto di “DAI” e rimarrà separato dalla Daimler Truck Holding AG, il ramo d’azienda “scorporato” lo scorso 10 dicembre a seguito di un vero e proprio plebiscito tra gli azionisti.

Mercedes EQS

Come per camion e bus prodotti dalla Daimler, anche per le nuove Mercedes non cambierà nulla dato che saranno sempre identificate dalla classica stella a tre punte.

Un altro cambiamento riguarda l’ormai ex Daimler Mobility AG che si trasforma in Mercedes-Benz Mobility AG, una divisione specializzata nell’offerta di prodotti di finanziamento, leasing e assicurazione.

I piani per il futuro

Ola Källenius, il presidente del consiglio d’amministrazione del Mercedes-Benz Group AG, ha commentato così il nuovo nome:

“La nuova identità sottolinea ulteriormente il nostro focus strategico. Vogliamo mantenere le nostre promesse e raccogliere l’eredità dei nostri padri fondatori cercando di diventare leader nella mobilità e dei software legati al mondo dell’auto”.

A proposito di piani, Mercedes punta a vendere solo auto nuove elettriche a partire dal 2025. I modelli con motore termico, quindi, hanno i giorni contati, ma nei prossimi anni aumenterà comunque l’offerta di ibride plug-in. Sempre entro il 2025, la Casa si aspetta di vendere il 50% di auto elettriche.

Per raggiungere questi obiettivi, Mercedes lavorerà su tre piattaforme differenti (MB.EA, AMG.EA e VAN.EA) dedicate a modelli di fascia medio-alta, sportivi e veicoli commerciali leggeri.