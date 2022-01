Connettività e guida autonoma stanno trasformando l'auto ormai da tanti anni. Siamo nel pieno della rivoluzione e l'auto che si guida da sola è dietro l'angolo. Allo scorso Salone di Monaco George Massing, vice-president Mercedes Digital Vehicle e Mobility, ci ha spiegato come la Casa della Stella si stia evolvendo da costruttore di auto a vera e propria software company: un processo lungo, ma ormai inesorabile.

Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto attraverso la nuova partnership con Luminar, l'azienda che ha costruito una piattaforma hardware e software avanzata per i suoi oltre 50 partner del settore, tra cui la maggior parte degli OEM automobilistici globali. Da Volvo Cars per le automobili e Daimler Truck AG per i trucks, ai partner tecnologici NVIDIA e Intel Mobileye.

La collaborazione è alla base dell'innovazione

Espandere continuamente la propria rete di partner tecnologici di alto livello e fornitori è fondamentale ormai per le case auto. La tecnologia si evolve molto rapidamente e un nodo centrale di questa partnership è la tecnologia lidar, centrale per Luminar, con l'obiettivo di industrializzarla e integrarla nei veicoli Mercedes di serie.

Ricordiamo che Mercedes offrirà ai clienti la guida automatizzata condizionata (Livello 3 SAE) con il Drive Pilot, che entrerà in produzione in serie quest'anno, a bordo di Classe S ed EQS. Nel 2021, inoltre, Mercedes è stata la prima casa auto al mondo a ottenere l'approvazione del sistema valida a livello internazionale per la guida automatizzata condizionata (SAE livello 3).

Cosa dicono le aziende

"Il raggiungimento da parte di Mercedes-Benz del livello SAE 3 ha già segnato un'enorme pietra miliare per la guida automatizzata e sono assolutamente convinto che le partnership aumenteranno la nostra ambizione per ciò che sarà possibile in futuro", ha detto Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, Chief Technology Officer responsabile Development e Procurement.

"Questa partnership è un momento fondamentale per il settore, a dimostrazione di come la sicurezza e le funzioni di guida autonoma sostanzialmente aumentate su automobili di uso comune stiano passando dalla fantascienza al mainstream", ha aggiunto Austin Russell, fondatore e CEO di Luminar.