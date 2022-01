L'attuale Mercedes GLE non sembrerebbe aver bisogno di un restyling: il suo debutto è avvenuto nel 2019 già come modello 2021, ma ai primi mesi del nuovo anno già abbiamo visto diversi modelli camuffati del SUV della Stella, sia standard che Coupé.

Proprio quest'ultima è protagonista di queste nuove foto spia nelle nevi della Svezia, con le camuffature a nascondere solo i paraurti - il che lascia supporre che si tratti proprio di un restyling di metà carriera.

Più minimalista

Negli ultimi mesi, di Mercedes GLE camuffate nelle foto spia ne abbiamo viste diverse, fra cui anche un prototipo della 63e AMG, ma è solo la seconda volta in cui vediamo una GLE Coupé.

La camuffatura è presente ma non troppo pesante, e non lascia molto spazio all'immaginazione per quanto riguarda la fascia frontale: le prese d'aria angolari sembrano più piccole e non più collegate all'apertura sotto la calandra, mentre la presa d'aria inferiore è divisa in due orizzontalmente (sul modello attuale è totalmente aperta).

Anche i fari sono nascosti, il che suggerisce una riprogettazione nell'ottica del nuovo corso stilistico Mercedes che tende ad assottigliare i fari per alleggerire la linea.

Stesso discorso per il posteriore, dov'è difficile capire se effettivamente il design sia più sottile. Potrebbe anche essere un semplice modo per distrarre l'attenzione dal resto della fascia.

Il modello attuale ha degli accenti verticali sugli angoli dietro le ruote posteriori, collegati da una linea attraverso la parte inferiore del portellone. Qui quella linea è appena visibile, e gli accenti sembrano spariti.

Mercedes sembra voler puntare ancora di più sul minimalismo, dato che già di suo la Coupé ha un design posteriore più "liscio e pulito" rispetto alla GLE standard. Oppure, semplicemente, questo prototipo non sta ancora indossando una fascia di produzione.

Nonostante il camuffamento leggero, non ci aspettiamo che la GLE Coupé Restyling possa debuttare nel giro di poco tempo. Dovrebbe arrivare nel corso del 2022, o nel peggiore dei casi a inizio 2023.