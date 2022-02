Quante volte vi è capitato di vedere un'auto parcheggiata per strada e pensare "Mi piacerebbe averne una esattamente così"? Pensieri da impallinati e non solo, potreste essere in procinto di cambiare auto, ma come conoscere tutti i dettagli del modello che incrociate per strada senza diventare stalker del suo proprietario?

La risposta arriva dalla filiale belga di Volvo con la web app Volvo Strett Configurator il cui scopo, come si legge nella descrizione ufficiale, è quello di "trasformare le strade in un gigantesco showroom". Per farlo sono sufficienti uno smartphone e una connessione internet.

Nata con la pandemia

Lo sviluppo della web app - significa che non bisogna scaricare alcun software ma semplicemente collegarsi al sito - è nato con la pandemia, e più precisamente con la cancellazione dei vari saloni dell'auto e la chiusura delle concessionarie in tutto il mondo. Luoghi inaccessibili con le sole strade come possibilità di vedere auto: ecco allora l'idea sviluppata dalla filiale belga della Casa in collaborazione con l'agenzia FamousGrey.

Un'idea tanto semplice sulla carta quanto complessa da realizzare: per raccogliere tutti i dati infatti sono state raccolte circa 100.000 foto di tutti i modelli Volvo, in tutti i colori disponibili e con ogni cerchio in lega presente a listino. I dati sono poi stati raccolti grazie a strumenti Google e modellazione 3D per raccogliere un immenso database contenente di fatto ogni Volvo possibile e immaginabile. Poi una spolveratina di intelligenza artificiale e il gioco è fatto.

Come funziona

Per utilizzare Volvo Street Configurator basta collegarsi al sito ufficiale, scattare una foto della Volvo che abbiamo davanti a noi o caricarne una, attendere che il sistema la riconosca (abbiamo fatto qualche test ed è sempre stato abbastanza veloce) per poi ritrovarsi davanti alla carta di identità della Volvo selezionata.

Dal colore carrozzeria alle dimensioni dei cerchi, passando per l'anno di produzione e l'allestimento: la app mostra numerose informazioni, con un link al configuratore ufficiale Volvo per eventualmente finalizzare l'acquisto. Per ora funziona unicamente in Belgio e Olanda, ma se dovesse avere successo potrebbe sbarcare anche in altri Paesi.