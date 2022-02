Il Covid l'ha fermata nel 2020, ma adesso è pronta a tornare. La Red Bull Soapbox Race, la corsa più pazza del mondo in cui si sfidano assurde auto senza motore, si terrà domenica 26 giugno a Bologna.

Chi vuole partecipare può farlo, fino al 7 marzo, compilando il form d’iscrizione online. Ma ci vuole tanta fantasia e parecchio ingegno per essere selezionati. Ricordiamo di seguito come funziona.

Come candidarsi

Ogni team che vuole partecipare alla Red Bull Soapbox Race deve essere composto da quattro persone. Ci si iscrive online sul sito www.redbull.com/soapboxraceitalia. Qui bisogna innanzitutto inserire i dati personali (nome del team e indirizzo mail) così da poter ricevere l’Application Kit.

L’Application Kit è necessario per sottoporre alla giuria la propria vettura, che deve essere spinta dalla sola forza dei partecipanti (e della gravità). L’11 marzo ci sarà la selezione delle 40 macchine finaliste, che dovranno stupire dal punto di vista creativo.

I 40 team selezionati avranno circa tre mesi di tempo per progettare e costruire la propria soapbox e per ideare anche una coreografia che dovrà essere parte integrante della performance. Non basterà infatti tagliare il traguardo, nella valutazione finale ci saranno anche altri tre aspetti: originalità, stravaganza e spirito d’inventiva.

In primo piano le Università

Sui 40 team finalisti, inoltre, cinque saranno scelti esclusivamente tra i progetti realizzati da Studenti regolarmente iscritti ad una delle Università Italiane. Come per i primi tre team classificati, anche il miglior progetto universitario prevede un premio prestigioso: si tratta di un voucher valido per una visita guidata alla Factory della Scuderia di F1 Alphatauri a Faenza (FC).