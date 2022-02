Una villa immersa nella natura e un parcheggio sotterraneo per custodire la propria collezione di auto. In altre parole, il sogno di ogni appassionato di quattro ruote. Un sogno diventato realtà per il fortunato proprietario di Casa da Quinta da Marinha, un’abitazione extra lusso costruita ad un passo dalla riviera portoghese.

Per non rovinare l’estetica della casa e per parcheggiare al sicuro le proprie auto, i progettisti hanno aggiunto un ascensore a scomparsa messo a punto dall’italiana IdealPark.

Il massimo comfort per la propria auto

L’azienda veronese, specializzata nei sistemi di parcheggio meccanizzati e automatizzati per privati, concessionarie d’auto o parcheggi pubblici, ha creato un montauto personalizzato al posto della classica rampa.

Per attivarlo, è sufficiente posizionare la propria vettura sull’elevatore e premere i relativi comandi. A quel punto, come in un comune ascensore, l’auto viene condotta al piano inferiore dov’è presente il garage. Il tetto dell’elevatore è rivestito con lo stesso materiale dell’area circostante ed è così completamente invisibile. Inoltre, può essere utilizzare come superficie carrabile per parcheggiare l’auto.

Insieme all’ascensore viene installato un sistema di videosorveglianza e un perimetro di protezione virtuale con fotocellule che vengono attivate in caso d’intrusione non autorizzata.

Grazie a questa soluzione, il proprietario della villa può dare un rifugio sicuro alla sua Ford Mustang d’epoca.

Sistemazioni alternative

A proposito di abitazioni incredibili per gli appassionati di auto, è impossibile non ricordare Little Talladega. La villa situata a Pomona, nel Missouri (USA), è dotata di sei camere e 12 posti letto, le cui forme ricordano quelle di modelli come la Nissan Skyline e i pick-up Dodge e Ford. L’abitazione è circondata da un vero circuito e da un hangar che funge da sala giochi o officina.

E non dimentichiamo il The Heat, il mastodontico camper a 22 ruote di Will Smith con due piani, 30 posti e un cinema. Tuttora utilizzato dall’attore americano durante le riprese dei suoi film, ha un valore di 2,5 milioni di dollari (oltre 2 milioni di euro).