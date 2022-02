La Mercedes Classe G è una delle auto più desiderate. Prima dell’arrivo dell’inedita EQG, la prima Classe G elettrica, la 4x4 della Stella andrà incontro ad un restyling che dovrebbe arrivare entro fine anno. Il SUV è un'icona per il settore e proprio per la sua popolarità è stata scelta dal canale YouTube di Woodworking Art per essere trasformata in un modellino in legno molto particolare.

L'artista dietro il canale non è estraneo a lavori eccezionali. I suoi sono modelli di auto in legno con sospensioni, porte funzionanti e altro ancora... insomma si tratta di una scultura di alto livello artigianale. La Classe G non fa eccezione e, insieme ad un esterno fedele all'originale, sfoggia un interno altamente dettagliato e funzionale.

Dettagli su dettagli

Nel video si vede subito quanto questa Mercedes Classe G sia studiata nei minimi particolari. Il cruscotto presenta l'iconica maniglia davanti al passeggero anteriore, insieme al quadro strumenti, alle prese d'aria e allo schermo dell'infotainment. Il volante ha i pulsanti e anche i sedili anteriori scivolano avanti e indietro proprio come sull'auto reale.

Com'è stata fatta

Il video inizia con un blocco di legno che viene lentamente tagliato, rifilato e cesellato nella famosa forma della Classe G, ogni passaggio si avvicina al design finale. I pezzi di legno interconnessi sono molti e tutti devono combaciare alla perfezione, per permettere - ad esempio - l'apertura e la chiusura delle porte, del cofano e del portellone posteriore.

Degni di nota sono pure lo scarico laterale davanti alle gomme posteriori, il vano motore dettagliato e i finestrini oscurati, che aggiungono un ulteriore tocco di credibilità.