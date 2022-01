Il tuner tedesco nel corso degli ultimi anni si è distinto nel mondo degli elaboratori per le personalizzazioni estetiche e prestazionali di modelli di lusso, caratterizzate da look decisamente vistosi e appariscenti.

È il caso della Mercedes-AMG G63 P900 Limited Edition 50th U.A.E., l’ultimo lavoro realizzato da Mansory, sulla base del leggendario fuoristrada del marchio tedesco.

Modello celebrativo

Come suggerisce il nome di questa speciale elaborazione, l’auto è stata costruita in serie limitata per celebrare il 50esimo anniversario dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti. Una ricorrenza che la nazione, per decreto dello sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, festeggia dallo scorso 6 aprile fino al 31 marzo 2022.

Si tratta del secondo modello, dopo la recente Roll-Royce Cullinan UAE Edition, personalizzato da Mansory per rendere omaggio a questa occasione. L’elemento che risalta maggiormente sulla AMG G63 dello specialista tedesco è la verniciatura bicolore della carrozzeria, una combinazione di tonalità viola nella parte anteriore e di nero nella zona posteriore.

Non mancano, in piena tradizione del marchio, prese d’aria di ampie dimensioni, parafanghi allargati e appendici aerodinamiche, sparse un po’ ovunque, per conferire all’auto maggiore aggressività e presenza su strada.

Bicolore anche dentro

All’interno, se possibile, la Classe G è ancora più esagerata. L’abitacolo presenta singolari rivestimenti bicolori in tonalità giallo-viola che ricordano le divise della squadra NBA dei Los Angeles Lakers e i poggiatesta sono contraddistinti da una cucitura dedicata all’anniversario della fondazione degli Emirati.

Mansory non si è limitata all’estetica, ma è intervenuta per aumentare le prestazioni del V8 da 4 litri che equipaggia di serie il fuoristrada Mercedes, ora in grado di sviluppare 912 CV di potenza e un’incredibile coppia di 1.200 Nm. Che ne dite, questa volta il tuner ha davvero esagerato?