Da noi in Italia la targa è obbligatoria sia davanti che dietro. E' bene ricordarlo perché in altri stati, ad esempio in circa metà degli Stati Uniti, si può circolare anche senza quella davanti (succede in Florida, Georgia, Alabama...). Nel Regno Unito la regola è uguale alla nostra e chi circola senza targa anteriore paga 100 sterline di multa (circa 120 euro al cambio attuale).

E' successo anche ad un facoltoso proprietario di Bugatti Chiron Super Sport 300+. Un caso che sta generando parecchi commenti in rete visto che la targa anteriore non c'è semplicemente per scelta: questa hypercar è più bella così.

Quasi unica al mondo

Una multa da 120 euro sembra una goccia nell'oceano per qualcuno che ha pagato 3,5 milioni di euro (tasse escluse) per acquistare una delle 30 Bugatti prodotte. Anzi, questa è una delle sole otto Chiron SS 300+ con guida a sinistra.

Come se non bastasse, questa Chiron in particolare è dotata di Sky View, l'optional che offre due pannelli di vetro fissi sopra i sedili (quello del conducente e del passeggero).

Il video ce la fa vedere anche dentro

Il video qui sotto ci mostra molto di questa hypercar, anche che è stata guidata per poco più di 300 chilometri e, proprio come gli altri 29 esemplari di Chiron SS 300+, ha un tema nero e arancione dentro e fuori.

Lo sviluppo della Super Sport 300+, lo ricordiamo, è iniziato nel 2019 ed è lei la versione più estrema della Chiron, raggiungendo la velocità massima di 490,484 km/h (i 30 esemplari nati nello stabilimento di Molsheim, però, hanno la velocità massima limitata a 440 km/h).