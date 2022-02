Il caro vecchio motore diesel. Rimasto sulla cresta dell’onda per oltre un quarto di secolo, negli ultimi anni il propulsore a gasolio è entrato improvvisamente in crisi, tra lo scandalo Dieselgate e una spinta sempre maggiore sull’elettrificazione.

Prima del brusco calo nelle vendite, però, l’alimentazione diesel ha spinto anche alcuni dei SUV e delle ammiraglie più veloci del pianeta, mettendo insieme prestazioni e consumi eccellenti. Ecco, quindi, le 10 auto a gasolio più potenti mai realizzate.

BMW 750d xDrive (G11 e G12) – 400 CV

In decima posizione troviamo l’ammiraglia di casa BMW nella sua declinazione diesel più potente. Le massime prestazioni con motore a gasolio si sono raggiunte nelle versioni 750d xDrive (disponibili all’epoca anche a passo lungo) vendute tra il 2016 e il 2020.

Sotto il cofano c’era la variante più estrema del motore B57, quella con quattro turbo e una potenza di 400 CV e 760 Nm di coppia. Con un’accelerazione 0-100 km/h di 4,6 secondi (4,7 secondi per le versioni a passo lungo) e una velocità massima di 250 km/h, le 750d garantivano le stesse prestazioni delle 750i a benzina, ma con un’efficienza ben superiore: quasi 17 km/l contro 12 km/l.

BMW X6 M50d (G06) – 400 CV

La storia della M50d è durata solo un anno (dal novembre 2019 al dicembre 2020), ma c’è da credere che, grazie alla nomea di “X6 diesel più potente di sempre”, questi modelli manterranno discretamente il loro valore. Il protagonista è sempre il B57 con quattro turbo e valori di 400 CV e 760 Nm.

Complice il peso di 2,3 tonnellate, le prestazioni sono più contenute rispetto ad altri modelli equipaggiati con lo stesso motore: 5,2 secondi nello 0-100 km/h e sempre 250 km/h di velocità massima limitata elettronicamente.

Alpina D5 S Touring – 408 CV

Basata sulla BMW Serie 5 Touring, l’Alpina D5 S monta una versione evoluta del motore BMW B57 6 cilindri in linea con tre turbo. Attualmente in vendita, rappresenta una delle station wagon più veloci presenti in listino, coi suoi 408 CV e 800 Nm, è in grado di reggere il confronto con le rivali Mercedes AMG e Audi RS.

Lo scatto 0-100 km/h è di 4,4 secondi, mentre la velocità massima è di 286 km/h.

Porsche Panamera 4S diesel – 422 CV

La Panamera diesel più potente di sempre è durata meno di un anno nel listino: da novembre 2016 ad agosto 2017. Tanto è bastato, però, per farla entrare nel libro dei record dei propulsori a gasolio. La filante Porsche sfruttava un 4.0 V8 da 422 CV e 850 Nm abbinato ad un cambio automatico PDK a 8 rapporti.

Con una velocità massima di 285 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h di 4,3 secondi (scegliendo il pacchetto Sport Chrono), al tempo la Panamera diesel era più performante della 4S a benzina e della 4 E-Hybrid.

Bentley Bentayga diesel – 435 CV

Ora la conosciamo principalmente con motorizzazioni a benzina V8 o nella versione ibrida plug-in. Eppure, anche la Bentley Bentayga in passato si è data al diesel, impiegando lo stesso propulsore VW EA898 di altri tre modelli del Gruppo Volkswagen, ovvero la Panamera già citata e altri due che scopriremo tra poco.

La versione diesel da 435 CV e 900 Nm della Bentley venduta tra il 2017 e il 2019 non era elettrificata. Le prestazioni, però, erano molto interessanti: 4,8 secondi da 0 a 100 km/h e 270 km/h di velocità massima. Sulla carta, si tratta di dati addirittura migliori rispetto alla Hybrid (5,2 secondi e 254 km/h di velocità di picco).

Audi SQ7 4.0 TDI – 435 CV

Venduta tra il 2016 e il 2020, la SQ7 TDI è stata la versione più estrema del SUV ammiraglio di casa Audi. La super Q7 utilizzava un propulsore 4 litri ad 8 cilindri mild hybrid da 435 CV e 900 Nm di coppia.

Le prestazioni sono simili per i vari modelli, con lo 0-100 km/h coperto in meno di 5 secondi e la velocità massima limitata a 250 km/h. E consumi complessivamente ragionevoli intorno ai 10-11 km/l.

Audi SQ8 TDI – 435 CV

Ora la versione più estrema dell’Audi Q8 è la RS Q8 a benzina da 600 CV. Tra il 2019 e il 2020 questa variante è stata affiancata da una cugina a gasolio altrettanto “cattiva”. La SQ8 era mossa dallo stesso 4.0 V8 mild hybrid da 435 CV e 900 Nm di coppia della SQ7.

Valori di tutto il rispetto per un SUV capace di annullare la propria immensa mole di 2,4 tonnellate e fermare il cronometro nello 0-100 km/h in soli 4,8 secondi.

USSV Rhino GX – 446 CV

Lussuoso, blindato ed enorme. L’USSV Rhino GX è un SUV realizzato dalla californiana US Specialty Vehicles utilizzando il telaio del mastodontico Ford F-450. Il risultato è un mezzo corazzato da oltre 300.000 dollari (circa 260 mila euro) pesante 4,5 tonnellate, lungo 5,7 metri e capace di ospitare fino a 7 persone.

Nonostante l’estetica molto rude, l’abitacolo è curatissimo con tv da 40”, tantissima pelle e un ricevitore satellitare per comunicare con l’esterno in situazioni d’emergenza. E’ disponibile con motorizzazione 6.8 V10 o nella più potente 6.7 V8, entrambe diesel. Quest’ultima tocca i 446 CV e 1.166 Nm.

Audi Q7 V12 TDI – 500 CV

Un motore 6 litri V12. Diesel. Su un SUV. L’Audi Q7 V12 TDI quattro è l’auto di serie a gasolio più esagerata di sempre. Una lucida follia Made in Ingolstadt capace di incollare ai comodi sedili tutti e sette gli occupanti. Il bestione da 2,6 tonnellate prodotto tra il 2008 e il 2012 erogava 500 CV e 1.000 Nm di coppia scaricati sulle quattro ruote motrici.

Pur con uno scatto 0-100 km/h di 5,5 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h, i consumi erano proporzionalmente contenuti (circa 9 km/l).

Trident Iceni Magna (con Performance Package) – 669 CV

Inaspettatamente, l’auto diesel più potente di sempre è una supercar. Sviluppata da un’azienda inglese, la Trident è rimasta solo un concept. Le ultime notizie su questo incredibile prototipo risalgono al 2014, quando la Casa madre si diceva pronta ad iniziare la produzione. Visto il tempo trascorso e la sempre minore popolarità del diesel, appare davvero improbabile che la Iceni Magna possa vedere la luce.

Ed è un peccato perché le prestazioni promesse erano di assoluto rispetto. Con 669 CV e 1.420 Nm di coppia, la Trident era accreditata di uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 3 secondi con una velocità massima di oltre 305 km/h. Il 6.6 V8 Duramax (lo stesso impiegato dai pick-up General Motors di una decina di anni fa) era anche piuttosto parco, con consumi stimati intorno ai 30 km/l.