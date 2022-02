Tempo fa vi avevamo parlato di una possibile one-off firmata Ferrari, ovvero la F125 TDE. Quello stesso modello pizzicato da alcune foto spia è stato svelato lo scorso agosto sotto le forme della Veloqx Fangio, una futuristica hypercar sviluppata dall’omonima scuderia (e non, quindi, dalla Casa di Maranello) e rinominata in tributo al celebre 5 volte campione del mondo di Formula 1.

Dopo essersi mostrata in foto, la pazzesca Fangio si fa vedere in video, mentre scalda la voce (e le gomme) sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi.

Un V12 attento all’ambiente

Ma esattamente, che cos’è questa Veloqx Fangio? Si tratta di un prototipo realizzato dal team inglese (vincitore della 12 Ore di Sebring nel 2004 e visto in passato anche in tanti altri circuiti endurance) fondato da Sam Li che sarà alla base di un’hypercar che correrà alla 24 Ore di Le Mans nel 2025.

L’auto equipaggia un V12 Ferrari minuziosamente modificato non tanto per aumentarne la potenza, ma per ridurne le emissioni. Il piano di Veloqx, infatti, è di rendere il motore compatibile con carburanti ecosostenibili senza rinunciare alle performance. Tra l’altro, insieme alla monoposto da Le Mans, il team programma di realizzare una versione stradale in tiratura limitatissima.

Scatenatissima nel suo habitat

Nel video, il propulsore Ferrari è scatenatissimo nelle curve del circuito che qualche mese fa ha visto trionfare Max Verstappen nell’ultimo atto della stagione di Formula 1. Vista da vicino, la Veloqx Fangio è ancora più impressionante, con una carrozzeria estrema e plasmata da tre anni di studi sull’aerodinamica.

Il gigantesco splitter anteriore contribuisce a stabilizzare l’assetto dell’auto, mentre l’insolita coda ricorda il reattore di un aereo. A completare il tutto ci sono pneumatici semi-slick specifici per la categoria LMP2. Il glorioso sound, invece, lo lasciamo giudicare a voi.