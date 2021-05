Non è insolito vedere delle Ferrari “one off”, ovvero degli esemplari unici realizzati su commissione dei clienti più facoltosi. Ne sono un esempio la SP12 di Eric Clapton o la P4/5 di James Glickenhaus. La foto che vi mostriamo sembra ritrarre una nuova esclusiva Ferrari con tanto di targa degli Emirati Arabi.

Pensiamo di essere di fronte alla F125 TDE (“Tour de España”, un nome non confermato ufficialmente dalla Casa): una supercar personalizzata dal design futuristico.

Un modello unico

La foto della misteriosa Ferrari è stata pubblicata da The Supercar Blog e mostra un modello con linee vagamente simili a quelle della F12tdf. La prima cosa che si nota è l’enorme alettone che sembra abbracciare tutta la zona della coda. Integrata nell’ala c’è anche una linea a LED che pare essere ripresa dalla McLaren P1. Impossibile non vedere anche il gigantesco diffusore e le fiancate maggiorate.

La prima ipotesi è che questa Ferrari sia effettivamente stata progettata per un cliente. In alternativa, lo stesso blog parla di una possibile collaborazione con l’atelier Touring Superleggera.

Una supercar derivata dalla 812?

Negli ultimi giorni, infatti, Touring ha rilasciato un teaser che anticipa la presentazione di un nuovo modello con motore centrale. Ricordiamo che dall’officina milanese sono usciti anche altri capolavori come l’Alfa Romeo Disco Volante o la Sciadipersia basata sulla Maserati GranCabrio.

Alfa Romeo Disco Volante Spyder Touring Sciadipersia Cabriolet

In passato, Touring Superleggera ha già collaborato con Ferrari. Ad esempio, modelli recenti come l’Aero 3 e la Berlinetta Lusso sono state equipaggiati col motore 6.3 V12 della Casa di Maranello. The Supercar Blog pensa che anche la nuova supercar possa ricevere il propulsore del Cavallino, magari il 6.5 V12 dell’attuale 812 Superfast.

Se così fosse, sarebbe lecito aspettarsi una potenza di circa 800 CV. Sempre meno, comunque, dell’estrema 812 Competizione.