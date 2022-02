Gli aerofreni sono solitamente applicati in aeronautica ed hanno lo scopo di aumentare la resistenza aerodinamica, influendo il minimo possibile sulla portanza. Sono presenti anche su alcune auto, ad esempio la Bugatti Veyron ne monta uno per frenare da 407 km/h a zero in meno di dieci secondi. In questo video, invece, ne vediamo uno applicato su una Lada 1600.

Non solo per frenare

Come dicevamo, il concetto di aerodinamica attiva sulle auto non è una novità. Una delle prime vetture a farne uso è stata la Porsche 959 nel 1986. Circa quarant'anni dopo è stata la volta della Zenvo TSR-S con il suo alettone posteriore che cambiava costantemente direzione.

In questi casi l'aerodinamica attiva serviva per andare più veloci in curva, ma anche per aiutare a fermare le auto in modo più efficace (come fanno, appunto, le Bugatti Veyron e Chiron e altre recenti hypercar). In genere questi aerofreni si trovano nella parte posteriore del veicolo, ma un certo canale YouTube ha pensato che fosse il caso di andare oltre. Parliamo chiaramente di Garage 54, che ha trasformato il tetto di una Lada 1600 in un sistema di aerofreno.

Un video da "brivido"

I ragazzi di Garage 54 hanno completato la costruzione della Lada col tetto tagliato eseguendo numerosi test di frenata. Il conduttore del canale, Vlad, racconta che a bordo fa davvero freddo quando l'aerofreno è attivo e non stentiamo a crederlo, visto che l'allenamento è sulle strade innevate della Russia.

Per quanto riguarda l'efficacia di questo insolito aerofreno sul tetto bisogna dire che è soddisfacente, ma a patto che non si vada a velocità troppo elevate, altrimenti si corre il rischio che il tetto si stacchi. Detto questo, l'esperimento sta andando avanti e non è escluso che, con altre modifiche, vedremo la Lada sfrecciare veloce come il vento.