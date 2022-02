Quello che per molti appassionati di quattro ruote è vera musica, nello stato di New York è fuori legge. Stiamo parlando del sound degli scarichi delle auto, contro cui lo Stato americano si è scagliato da diverso tempo.

Qualche mese fa, la governatrice Kathy Hochul si era battuta per l’approvazione della legge “SLEEP” contro “l’inquinamento acustico” provocato dalle auto più rumorose e ora stanno arrivando i primi “provvedimenti”.

Una seconda possibilità

Il proprietario di una BMW M3 ha pubblicato su “Lowered Congress”, un gruppo Facebook americano di amanti delle auto, una comunicazione firmata dal dipartimento di polizia di New York. Nel documento, le forze dell’ordine affermano di aver rilevato la targa e il rumore eccessivo proveniente dall’auto grazie ad una telecamera e ad uno speciale microfono con registratore di decibel.

Proseguendo nella lettera, la polizia invita il proprietario a presentarsi i un’officina per effettuare degli ulteriori test sul rumore degli scarichi e mettersi così “in regola”. In caso di mancata presentazione, però, verrà sanzionato con una multa fino a 875 dollari (circa 770 euro).

Sportive a rischio?

Secondo la ricostruzione effettuata da The Drive e Road & Track, la legge fa parte di un programma “sperimentale” e punisce esclusivamente gli scarichi ritenuti “eccessivi o inusuali” lasciando ampia discrezione agli ufficiali di polizia per le eventuali sanzioni. Le sperimentazioni termineranno il 30 giugno e non fanno distinzioni tra impianti di scarico after-market o di serie.

BMW M3 Competition

Al tempo stesso, non è chiara la soglia di decibel oltre la quale scatta il provvedimento. A farne le spese potrebbero essere tante auto elaborate, ma anche numerose sportive come la già citata BMW M3.

Alcuni modelli, comunque, permettono di impostare un sound più tranquillo per evitare problemi di questo tipo e per non disturbare i vicini di casa. Ad esempio, l’americanissima Ford Mustang mette a disposizione la “Quiet Mode” che riduce la voce dell’8 cilindri.