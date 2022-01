Chi di voi entrando in una galleria si è soffermato sul sound prodotto dall'auto dentro il tunnel? I più appassionati saranno contenti di sapere che in Gran Bretagna c'è stato chi ha stilato una classifica delle gallerie dove suona meglio un'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

La casa italiana ha unito le forze con una delle principali società di consulenza acustica del Regno Unito, la Sandy Brown, per creare il suo "Sound Tunnel Index". Prima però ha chiesto agli "Alfisti" inglesi di indicare i tunnel del Regno Unito che offrirebbero la migliore acustica.

La top ten è stata condivisa con Sandy Brown, i cui esperti hanno visitato ogni tunnel armati di apparecchiature per la misurazione del suono e dello Stelvio Quadrifoglio con motore V6 da 503 CV. Ecco i risultati.

L'analisi sommata ai gusti degli automobilisti

Con il finestrino del passeggero abbassato e l'auto in modalità dinamica per sfruttare al meglio la nota di scarico, Sandy Brown ha guidato la Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio dentro ogni tunnel che era stato segnalato dai fan, misurando il rumore del motore e dello scarico, oltre a quello degli pneumatici, della strada e del vento.

"La forma e le dimensioni dei tunnel, la loro lunghezza, la velocità della strada, i suoni di sottofondo, come le altre auto, il flusso d'aria e il rumore dei pneumatici... hanno tutti un impatto sul suono che si sente durante la guida", spiega Richard King, un associato di Sandy Brown. "Ciò è accentuato in un SUV ad alte prestazioni come lo Stelvio Quadrifoglio con motore V6 Bi-Turbo".

Una classifica utile per un viaggio in auto

Il vincitore è risultato il tunnel Penmaenbach, nel Galles del Nord. Sandy Brown lo ha elogiato per il suo "eccellente manto stradale" e il "distintivo profilo a forma di U". Detto questo, gli esperti della Sandy Brown hanno comunque classificato come migliore dal punto di vista tecnico il tunnel di Saltash, in Cornovaglia, ma è scivolato al secondo posto perché era addirittura quarto nella classifica degli Alfisti.

Gli altri tunnel a seguire sono il Beaminster, nel Dorset, e il tunnel Hindhead, nel Surrey. Poi ancora: il tunnel Holmesdale a Enfield e il tunnel Queensway, che collega Cheshire e Liverpool. Più in basso ci sono il tunnel di Tyne sulla A19 vicino a Newcastle e il tunnel di Dartford nel Kent. Prendete nota se avete in mente una visita oltremanica.