Tra le auto in promozione nel mese di febbraio, non poteva mancare la Seat Ateca: un modello recentemente rinnovato, per il quale Seat propone diverse tipologie di offerte.

La versione 1.0 a benzina da 110 CV, in allestimento Reference, può innanzi tutto avere un costo iniziale di 21.806 euro, con alcuni optional interessanti come fari full LED, climatronic bi-zona o front assist con riconoscimento pedoni.

Con un anticipo di 4.300 euro, le rate mensili sono 35 da 219 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,13%); al termine, il valore futuro gatantito è di 11.924,81 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Non è previsto un usato in permuta o da rottamare, mentre nel finanziamento sono compresi due anni di garanzia aggiuntivi, fino a 40.000 km in totale.

Vantaggi

L’offerta di Seat proposta per la Ateca è piuttosto interessante, considerando soprattutto la buona dotazione di partenza, la rata piuttosto contenuta con tassi non particoalarmente alti, e i quattro anni complessivi di garanzia, che vanno oltre la scadenza della maxi-rata.

Svantaggi

Guardando bene gli importi di esempio, è sempre bene tenere d’occhio la spesa effettiva: vanno calcolati IPT, costi periodici, bolli e altri oneri finanziari, più eventuali accessori sulle vetture in offerta.

In sintesi