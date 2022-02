Per il mese di febbraio, anche Citroen propone offerte su tutta la gamma: ne è un esempio quanto previsto sulla grande C5 Aircross, da poco rinnovata, e in versione ibrida plug-in.

Se il listino parte da 42.350 euro, con sconto iniziale l’importo è di 37.350 euro; tuttavia, aderendo al finanziamento SimplyDrive, il prezzo scende ancora fino a 35.350 euro, cioè 7.000 euro in meno.

Versando 4.300 euro di anticipo e senza necessità di rottamazione, si pagano 35 rate mensili da 399,36 euro (TAN 4,5%, TAEG 5,36%). La rata finale, che è anche valore futuro garantito, è di 22.255,5 euro, considerando una percorrenza massima di 30.000 km.

Nell’importo è compreso il servizio IdealDrive, che in realtà è facoltativo: 3 anni di garanzia complessiva, e manutenzione ordinaria programmata sempre per 36 mesi, per un massimo di 30.000 km. Se poi si acquista online, Citroen offre un anno di polizza furto e incendio.

Vantaggi

Innanzi tutto, ci sono 7.000 euro di sconto iniziale, che sono un bel vantaggio offerto da Citroen: tra l’altro, la C5 Aircross ibrida plug-in dispone di parecchi accessori di serie. Poi la rata è di 400 euro, un buon valore considerando l'importo iniziale, e l'inclusione di tre anni di garanzia e servizi di manutenzione ordinaria.

Svantaggi

L’unico limite potrebbe essere la validità dell’offerta solo sulle vetture in stock, che semppure consegnate piuttosto velocemente, potrebbero avere accessori in più, e quindi un prezzo più alto.

