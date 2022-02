Della nuova generazione di Honda CR-V sappiamo ben poco, nonostante il suo arrivo sia previsto nel corso del 2022, e al di là di una manciata di foto spia della quinta generazione non ci sono informazioni. A fare luce oggi ci pensa una prima immagine dei brevetti pubblicata online, dove si vedono finalmente le forme del SUV compatto giapponese, col design degli esterni in bella mostra.

Balzano immediatamente all'occhio i punti di contatto con la HR-V, profondamente rinnovata nel 2021, specialmente per quanto riguarda il disegno dei gruppi ottici anteriori molto sottili, mentre la mascherina mantiene uno stile più classico e non minimal come sulla sorella minore.

Orizzontale e verticale

Sguardo completamente rinnovato quindi, ben più filante rispetto alla generazione attuale, ad alleggerire il frontale mantenendo comunque - a quanto pare - una buona presenza su strada grazie anche allo sviluppo orizzontale delle linee. Sarà invece, come sempre, caratterizzato dalle luci verticali il posteriore, con i gruppi ottici ad "abbracciare" il portellone. La linea del tetto sembra rimanere perfettamente parallela al terreno, così da massimizzare spazio per passeggeri e bagagli.

Honda CR-V 2022, le foto spia Honda CR-V 2022, le foto spia

Non è invece chiaro quanto cambieranno: l'impressione data dalle foto spia pubblicate tempo fa erano quelle di un SUV più imponente rispetto all'attuale e una lungezza aumentata rispetto ai 4,6 metri della CR-V in commercio. Il disegno dei brevetti non aiuta certo a percepire gli ingombri ma, prendendo come esempio la nuova HR-V e le sue dimensioni rimaste pressoché inalterate, non ci stupiremmo se anche la sorella maggiore non dovesse crescere sensibilmente.

Solo elettrificata

La novità più grande per la CR-V, tra le novità Honda attese per il 2022, rappresenterà di certo le motorizzazioni: sotto il cofano infatti dovrebbero trovare posto unicamente unità elettrificate a partire dal 1.5 benzina unito a 2 motori elettrici da 131 CV complessivi, lo stesso della HR-V. Dovrebbe poi esserci una versione rinnovata del 2.0 - sempre full hybrid - da 184 CV unito sia alla trazione anteriore sia all'integrale.