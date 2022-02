Gli ingegneri di Rolls-Royce sono ancora in Germania, dove continuano a lavorare sulla Phantom 2022. A dimostrarlo sono le nostre nuove foto spia che ci mostrano un prototipo della berlina ultra lusso mentre viene testata su strade pubbliche. La targa ci dice che l'auto è esattamente la stessa che abbiamo visto un mese fa, ma stranamente le mimetizzazioni sono più abbondanti di prima.

La volta precedente l'auto aveva solo la griglia del radiatore e i fari coperti. Adesso la fascia anteriore e alcune parti dei parafanghi anteriori sono oscurati da una lamina mimetica (che non sembra nascondere modifiche significative). La parte anteriore, sebbene sia presto per dire quale sarà l'aspetto definitivo, è molto simile all'attuale, tanto che ci domandiamo se quello che vedremo arrivare entro la fine dell'anno sarà un restyling o un Model Year.

Quello che sappiamo della "nuova" Phantom

Una cosa che sappiamo per certo è che i fari della Phantom 2022 avranno una nuova grafica interna. Anche la griglia del radiatore (completamente nascosta nelle foto) potrebbe ottenere alcune modifiche. E' curioso poi che nella parte posteriore, dove l'aspetto sembra simile all'attuale, ci sono camuffature abbondanti.

Il logo Spirit of Ecstasy sulla griglia anteriore è nascosto. Tuttavia vale la pena ricordare che l’iconica statuetta che adorna i cofani di tutti i modelli Rolls-Royce è stata interamente ridisegnata. Dopo 830 ore di lavoro (tra prove di design e test nella galleria del vesto), la nuova Spirit of Ecstasy debutterà sulla prima Rolls-Royce elettrica, la Spectre, attesa per il 2023.

Tornando alla Phantom, non ci aspettiamo novità neanche nel reparto motori. Il V12 biturbo, di derivazione BMW, da 6,75 litri e 570 CV non dovrebbe subire modifiche, tranne qualche ritocco per renderlo più efficiente.

Nel frattempo vi suggeriamo di dare un'occhiata ad alcune Rolls-Royce Phantom uniche nel loro genere, come la Tempus (l’edizione speciale ispirata al cosmo e alle galassie) o la Rolls-Royce Phantom Oribe (Oribe è il nome di uno stile di una ceramica giapponese del XVIesimo secolo a cui si ispira, sia dentro che fuori).