Continua l'espansione europea di Lynk & Co., il brand di mobilità dell'universo Geely (che controlla, tra le altre, Volvo e Lotus), pronto ad aprire il suo primo club in Italia, più precisamente a Roma il 25 marzo 2022. Il luogo prescelto è la centralissima via del Corso e il progetto è stato affidato a New Order Arkitekter, studio di design svedese.

"Il Club di Roma è un vero traguardo per Lynk & Co, un progetto su cui stiamo lavorando da un po' di tempo" ha commentato Alain Visser, CEO di Lynk & Co. "L'Italia è un mercato interessante e continueremo a crescere con questo nuovo punto di contatto. Il Club di Roma sarà il miglior luogo d'incontro per chi è pronto a esplorare un nuovo concetto di mobilità, dove l'esperienza ha la precedenza su tutto".

Non una concessionaria

Un luogo di incontro quindi, che nulla ha a che fare con le classiche concessionarie auto cui siamo abituati anche perché, come più volte sottolineato dal CEO, Lynk & Co. non vuole essere una classica Casa auto, ma un fornitore di mobilità. La Netflix dell'auto, con una formula di noleggio mensile tutto incluso: rata fissa di 500 euro e la possibilità di disdire il contratto in ogni momento.

Come funziona Lynk & Co.

Tornando ai club, il concetto è quello di uno spazio dove l'auto non è centrale (anche se è presente, ma relegata all'interno di una "gabbia") dove clienti e semplici appassionati possono ritrovarsi, bere un caffè o un drink, lavorare o acquistare prodotti ecosostenibili. L'ecosostenibilità come pilastro dei club Lynk & Co., dove anche i mobili seguono una filosofia "green", così come la struttura stessa: il brand infatti cerca di mantenere il più possibile intatti gli interni, eliminando così lavori che potrebbero impattare negativamente sull'atmosfera.

Quello di Roma rappresenterà l'ottavo club di Lynk & Co, presenti in alcune delle città europee più importanti: Amsterdam, Anversa, Berlino, Stoccolma, Göteborg, Amburgo e Monaco di Baviera. A loro si aggiungerà, sempre nel 2022, quello di Milano.