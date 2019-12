I SUV in stile coupé piacciono in Europa e ancora di più in Cina, dove sono presenti diversi modelli specifici per questo mercato: il più celebre è la Skoda Kodiaq GT, ma nei mesi scorsi è stata presentata anche l’Haval F7x.

All’elenco dovrebbe aggiungersi presto il SUV coupé di Lynk&Co, marchio sotto il controllo di Geely (possiede anche Lotus e Volvo), che nei giorni scorsi ha diffuso le prime immagini di quello che potrebbe chiamarsi 05, un modello per la Cina atteso sul mercato nella prima metà del 2020.

Più lunga, più personale

La Lynk&Co 05 deriva tecnicamente dal SUV 01 ed è basata perciò sul pianale a trazione anteriore o integrale CMA, lo stesso della Volvo XC40. A cambiare rispetto alla 01 è lo stile della parte posteriore: la coda pronunciata, il tetto inclinato e il ridotto montante posteriore slanciano la silhouette, mentre le possenti fiancate e gli originali fari a goccia nel cofano sono analoghi alla “cugina”.

La lunghezza della 05 è di 4,59 metri, 8 cm in più della 01, mentre il passo di 2,73 metri è lo stesso fra i due modelli. A distinguere la 05 sono inoltre le inedite personalizzazioni alla carrozzeria, compresi i dettagli verde acido nei cerchi e nel padiglione, che rendono ancora più giovanile il look del SUV cinese.

A benzina o ibrido

In attesa di maggiori informazioni, è probabile che la Lynk&Co 05 avrà i motori benzina 3 cilindri 1.5 e 4 cilindri 2.0. Ad essi dovrebbe aggiungersi l’ibrido con batterie ricaricabili, sempre basato sul 1.5.