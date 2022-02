Fra i vari concorsi d'eleganza auto esistenti, The I.C.E. di St. Moritz è uno fra i più particolari. Il suo nome, oltre ad essere l'acronimo di International Concours of Elegance, rimanda alla sua ambientazione su ghiaccio e neve, dove i modelli di tutte le epoche danno spettacolo spesso e volentieri di traverso.

L'edizione 2022 si tiene sabato 26 febbraio, noi di Motor1.com ci saremo e vi parteciperà anche Maserati con delle vere e proprie chicche: oltre alla gamma attuale, che comprende ad esempio MC20 e Levante Hybrid, saranno presenti vetture del calibro della MC12, anche lei pronta allo snow-show.

Dal nuovo al classico, sul ghiaccio

The I.C.E. piace agli appassionati proprio per lo spettacolo che ne deriva: solitamente i concorsi di eleganza sono ad auto ferme, o comunque si muovono "normalmente" in strada, mentre sul ghiaccio tutto diventa più frenetico e divertente grazie alla bassa aderenza.

Maserati ha quindi deciso di partecipare con alcuni modelli della gamma attuale, come la supersportiva a motore centrale e trazione posteriore MC20 e il SUV ibrido a trazione integrale Levante Hybrid, ma ci saranno anche delle vetture personalizzate attraverso il Programma Fuoriserie.

Maserati MC20

The I.C.E. però è uno spazio dedicato a modelli di tutte le età, e molto spesso sono proprio le classiche le più interessanti perché non capita tutti i giorni di vedere auto storiche impegnate a derapare su ghiaccio.

Per Maserati la vera punta di diamante per lo snow-show è la MC12, che si affiancherà proprio alla sua erede spirituale MC20. Non mancheranno però nemmeno una A6GCS-53 Berlinetta Pininfarina del 1955, che girerà su un percorso ricavato sul lago ghiacciato, e una 3500 GT Vignale Coupé (1957 - 1964) che sarà invece in esposizione in un'area dedicata.

Maserati A6GCS/53 Berlinetta Pininfarina (1955) Maserati 3500 GT Coupé (1957)

Il programma di The I.C.E. St. Moritz 2022

Come detto all'inizio, al concorso d'eleganza su ghiaccio saremo presenti anche noi di Motor1.com, per raccontarvi sia l'evento che le auto partecipanti tramite diretta sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

Qui di seguito invece trovate un riepilogo di tutte le informazioni generali per seguire il Concorso d'Eleganza:

Dove:

St. Moritz, Svizzera.

Orari:

Dalle 8:30 - Apertura della Manifestazione

- Apertura della Manifestazione Dalle 8:30 alle 10:30 - Giri liberi sul lago ghiacciato di St. Moritz

alle - Giri liberi sul lago ghiacciato di St. Moritz Dalle 10:45 - La giuria di esperti valuterà, categoria per categoria, i modelli in concorso

- La giuria di esperti valuterà, categoria per categoria, i modelli in concorso Dalle 13:30 alle 15:30 - Concorso di Eleganza con tutte le vetture in esposizione

alle - Concorso di Eleganza con tutte le vetture in esposizione Dalle 15:20 alle 16:30 - Parade

Oltre alle nostre pagine social con l'hashtag #TheIceStMoritz, potete seguire l'evento anche sul profilo Instagram ufficiale della manifestazione e sul sito di The I.C.E.